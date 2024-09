Amaury Gutiérrez denuncia que no pudo ingresar a Colombia; está retenido en Cartagena

A través de sus redes sociales, el cantante cubano Amaury Gutiérrez denunció que no pudo ingresar a Colombia y que se encuentra “retenido” en las instalaciones de migración del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena junto a todo su equipo de trabajo.

En una fotografía que compartió a través de su cuenta de Instagram @Amurymusica, el cantautor señaló que había sido “arrestado” por llamar comunista a un agente de inmigración.

“Arrestado en el aeropuerto de Cartagena, Colombia, por llamar comunista a un agente de inmigración que me trató como un c*lo. Nunca en mi vida me han tratado tan mal, solo en Cuba cuando era esclavo. Dios tiene un propósito para todos. Bendiciones, familia”, escribió.

Horas después de esta publicación, también el mismo lunes 3 de septiembre, el cantautor de 60 años emitió un comunicado oficial en el que le pidió disculpas a su público por tener que aplazar la agenda musical que tenía programadas en el país.

“Actualmente nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a Miami o ir a otro país en una aerolínea diferente, únicamente con la que vinimos y directamente a Miami hay vuelos disponibles hasta mañana. Me encuentro en un cuarto con mi mánager, detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias”, describió.

El intérprete de “Yo sé que es mentira” y “Dime corazón”, dijo que este es un “incómodo” y “difícil” momento y pidió a sus seguidores comprensión.

Migración Colombia, por su parte, anunció que emitirá un comunicado sobre la situación del conocido cantante.