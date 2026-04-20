Amenazas al alcalde Alejandro Char habrían salido de la cárcel Barne, en Boyacá: MinInterior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, desde Barranquilla reveló que las amenazas de muerte al alcalde Alejandro Char y su familia se conocieron a través de información revelada por una persona privada de la libertad en la cárcel de Barne, en Boyacá.

Si bien no se dio a conocer la identidad de esta persona, el ministro detalló que el recluso reveló la existencia de un plan para atentar contra el alcalde a un funcionario de la Procuraduría en medio de un diálogo que sostuvieron dentro del centro penitenciario de máxima seguridad.

“Un procurador que estuvo hablando con presos de la cárcel de Barne, y a su vez un coronel, no voy a decir el nombre para no meter en problema a nadie. Coronel, fue y le avisó directamente al alcalde rompiendo los protocolos porque debió haberlo hecho con los generales y con el gobierno central para tomar las medidas pertinentes. Pero eso fue lo que sucedió”, contó el ministro.

El alto funcionario del Gobierno agregó que también se conocen de amenazas de otras cárceles del país.



A su turno, el comandante de la Policía metropolitana, general Miguel Camelo, dio a conocer que ya fueron reforzadas las medidas de seguridad al alcalde, al tiempo que se convocó el comité de evaluación de nivel de riesgo del alcalde Car.

“Ya se tomaron medidas. Primero, reforzar las medidas de seguridad y protección que posee el señor alcalde y su grupo familiar. Se convocó el comité de evaluación de nivel de riesgo para actualizar el estudio de nivel de riesgo que, en estos momentos, se tiene por cuenta del esquema del señor alcalde y su familia e igualmente la orden que se ha recibido desde el nivel central es que todas las capacidades de policía judicial sean desplegadas para garantizar la seguridad del alcalde”, puntualizó el general.