ANI anuncia que no cobrará peaje Papiros en horas pico; comunidad rechaza la medida

Tras 10 horas de negociación, la ANI aceptó la propuesta de la Gobernación del Atlántico de tomar el control de los 12 kilómetros de la vía Barranquilla-Puerto Colombia para eliminar definitivamente el peaje Papiros y se comprometió a que, en los próximos 60 días, iban a estudiar el contrato de concesión para transferirlo al departamento.

Mientras transcurre este plazo, la ANI pidió continuar con el cobro del peaje con una excepción del recaudo a las categorías C1 y C2 en horas pico, de lunes a viernes de 6:30 a 8:00 de la mañana; 2:00 a 4:00 de la tarde y fines de semana de 4:00 a 6:00 de la tarde.

Pese a estos importantes avances después de año y medio de negociación, la comunidad dice estar en desacuerdo con que se continúe haciendo el recaudo en cualquier hora del día, por ello, se llevaron colchonetas, comida y agua para pernoctar en el sitio y mantener arriba las talanqueras a fin de que no se cobre el peaje a ninguna hora.

ANI estaría dispuesta a ceder tramo de la Vía al Mar, donde está ubicado el peaje Papiros

Stiven Pérez, miembro del comité No Peaje Papiros, están dispuestos a permanecer dos meses allí hasta que la ANI expida la resolución que deje en firme la eliminación definitiva del peaje.

“Los que no estamos de acuerdo nos hemos organizado para, por turnos, verificar, mantener y asegurar que no se cobre el peaje, porque no estamos de acuerdo. Nuestra propuesta fue que siga paso libre C1 y C2 y cobren de C3 para arriba y pueden cobrar desde C3 tarifa plena, pero no aceptaron y nosotros tampoco estamos de acuerdo. 60 días ellos van a evaluar las propuestas, 60 días vamos a estar notros en el peaje”, dijo Pérez.

Por su parte, la Gobernación del Atlántico informó que ya fue conformado un equipo técnico, financiero y jurídico para dar viabilidad a la propuesta y desafectar el contrato de concesión que conlleve a transferir este tramo de 12 kilómetros al departamento.

“Este es un gran logro para el Atlántico, fruto de un diálogo abierto y la voluntad de garantizarle el bienestar a las familias, estudiantes, trabajadores y habitantes de un departamento que quiere progresar en sana convivencia. Comunidad, gremios, diputados y autoridades hemos demostrado que juntos hacemos posible lo que antes parecía imposible”, dijo el gobernador Eduardo Verano en su cuenta de X.