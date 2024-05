Así fue el saqueo a camión cargado de guitarras en Tasajera: ¡no dejaron nada!

En un lamentable y ya frecuente incidente, los habitantes del corregimiento de Tasajera, en Puebloviejo, Magdalena, aprovecharon un micro accidente para saquear un camión cargado de guitarras.

Este incidente se ha vuelto una costumbre reprochable en la vía Santa Marta – Barranquilla, siendo este el séptimo camión saqueado en la misma ruta.

Videos publicados en redes sociales muestran cómo una turba de personas corre hacia el camión, tomando las guitarras como si se prepararan para formar una banda musical.

Este comportamiento ha sido fuertemente criticado por la comunidad, ya que refleja una grave falta de respeto y legalidad.

El conductor del furgón, visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos, narró cómo ocurrieron los hechos.

“Yo venía despacio, y adelante estaba un bus y medio me pegó un carro por detrás, en ese momento empezó a llegar la gente, me abrieron el camión y se llevaron todo hermano, me dejaron endeudado con el banco, con las manos cruzadas, el camión estaba full”, expresó el conductor, quien ahora enfrenta deudas significativas debido a la pérdida de toda la mercancía.

La Policía Metropolitana de Santa Marta ha informado que están utilizando los videos capturados por aficionados para identificar a las personas involucradas en el saqueo.

Muchos de los participantes fueron grabados mostrando las guitarras con sonrisas en sus rostros, como si se tratara de trofeos.