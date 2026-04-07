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Ataque sicarial en Polonuevo, Atlántico, deja una mujer muerta y dos hombres heridos

Van 24 mujeres asesinadas en el departamento este año. El hecho se registró dentro de una vivienda.

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