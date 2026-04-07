Ataque sicarial en Polonuevo, Atlántico, deja una mujer muerta y dos hombres heridos

No para la violencia contra las mujeres en el departamento del Atlántico. Esta vez las balas acabaron con la vida de Luz Elena Carrillo Orellana, de 37 años.

Según información entregada por la Policía del Atlántico, la víctima se encontraba dentro de una vivienda ubicada en la calle 9 con carrera 13, barrio Camilo Torres del municipio de Polonuevo, cuando hombres armados irrumpieron en el inmueble y le propinaron varios impactos de bala. En el ataque también resultaron heridos un hombre de 21 años y un menor de edad de 17, que fueron remitidos a centros médicos del departamento donde se recuperan.

Luz Elena Carrillo Orellana se convierte en la mujer número 24 que es asesinada en el departamento en lo que va del año.

Frente a esta cifra la investigadora y defensora de derechos humanos, Alejandra Astwood, cuestionó a las autoridades por la falta de articulación en la prevención de feminicidios y asesinatos a mano armada en los que son víctimas las mujeres y que en muchos casos quedan en la mitad de guerras territoriales entre bandas delincuenciales.



“En el departamento estamos viendo varios factores. Uno, que si la mujer es víctima de sicariato, no quiere decir siempre que la mujer es delincuente. Dos, que la mujer se convierte en botín de guerra por la retaliación de una banda a otra. Y tres, estamos también detectando que la mujer muchas veces es amenazada y obligada a trabajar con estas bandas para poder proteger a sus hijos”, dijo la investigadora.

Sobre el asesinato de Luz Elena Carrillo en Polonuevo, unidades de Policía Judicial del Atlántico adelantan labores de investigación para esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables.