Ataques con drones y explosivos dejan un soldado muerto y cinco heridos en ataques en Bolívar

Una nueva escalada violenta contra el Ejército se registró en el sur de Bolívar, donde tropas del Ejército fueron atacadas con drones acondicionados con explosivos y artefactos explosivos instalados en zona rural, dejando como saldo un soldado asesinado y otros cinco uniformados heridos.

De acuerdo con la Primera División, el primer ataque ocurrió en la vereda Santa Helena, en zona rural de Santa Rosa del Sur, donde soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 25 adelantaban operaciones militares de estabilidad cuando fueron sorprendidos por drones cargados con explosivos.

Según el reporte oficial, detrás de la acción estarían criminales de la estructura 37 de las disidencias de las Farc. En medio del ataque fue asesinado el soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas, mientras otro uniformado resultó herido por las explosiones lanzadas desde el aire.

Horas después se registró un segundo ataque en el municipio de Arenal, también en el sur de Bolívar. Allí, integrantes del ELN activaron artefactos explosivos contra tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 48.



La explosión dejó heridos a dos suboficiales y dos soldados profesionales. Aunque el Ejército informó que las lesiones no ponen en riesgo sus vidas, los uniformados serán evacuados hacia Bucaramanga para recibir atención médica especializada.