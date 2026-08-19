Autorizan crédito de USD 50 millones para recuperar la ciénaga de Mallorquín en Barranquilla

El Ministerio de Hacienda autorizó a Barranquilla contratar un crédito externo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 50 millones. La autorización quedó formalizada mediante la Resolución 1876, firmada el 18 de agosto de 2026.

Los recursos se destinarán a proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, entre esos la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, que incluye trabajos sobre ecosistemas, playas, manglares y espacio público.

El plan también contempla la creación y el mantenimiento de zonas verdes en la ciudad, a través del programa Siembra Barranquilla, y la operación de las cinco estaciones que monitorean la calidad del aire. Otro componente es la actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos.

Con el programa Todos al Parque se financiará la recuperación de parques, plazas y bulevares. A esto se suma la renovación de andenes bajo la iniciativa Transformación de Entornos Urbanos, además de recursos para la formación artística y cultural, y para el Sistema Distrital de Estímulos.



El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que la autorización busca apoyar el desarrollo regional y permitir que Barranquilla avance en infraestructura, empleo y sostenibilidad ambiental.

La solicitud del crédito fue radicada ante el Ministerio de Hacienda el 23 de febrero de 2026. El proceso quedó detenido entre junio y agosto, y se reactivó tras la llegada del nuevo gobierno nacional, que finalmente dio la autorización.

Publicidad

Para acceder al crédito, Barranquilla acreditó el cumplimiento de la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015. Entre los soportes presentados están el concepto técnico favorable del Departamento Nacional de Planeación, emitido en noviembre de 2025, y el aval del Consejo Distrital de Política Fiscal sobre el impacto fiscal de la operación.

La capital del Atlántico cuenta además con calificación de riesgo internacional equivalente a la de la Nación: 'BB' según Fitch Ratings, en un informe de mayo de 2026, y 'Baa3' según Moody's, en un informe de octubre de 2025.