Avanza instalación de cinta LED que iluminará las gradas del ‘Supermetro’ en Barranquilla

En la capital del Atlántico avanza la transformación de la Casa de la Selección y del Junior de Barranquilla con la remodelación del estadio Metropolitano, donde en las últimas horas se estuvieron realizando nuevas pruebas sobre la tecnología que se estrenará el próximo 21 de noviembre, durante la final de la Copa Sudamericana.

El alcalde Alejandro Char mostró un nuevo video sobre los avances de las obras de modernización, en el que se observa la instalación de las pantallas 360 que tendrá el nuevo ‘Supermetro’, una tira led de 500 metros lineales que le da la vuelta a toda la cancha.

Publicidad

Las primeras pruebas sobre su funcionamiento apenas se hicieron sobre la cinta LED del costado occidental y ya la apariencia empieza a cautivar a propios y visitantes.

Alerta amarilla hospitalaria

Y a propósito de la Copa Sudamericana, Barranquilla también tiene lista su red de atención en salud para este encuentro internacional. La ciudad tendrá alerta amarilla hospitalaria entre el sábado 14 y el lunes 23 de noviembre, informó la secretaría de Salud del Distrito, Stephanie Araujo.

"Esta medida es con el fin de activar nuestro plan de contingencia y dar respuesta y capacidad instalada en toda la red pública y privada del distrito. Tendremos una articulación 24 horas con el CRUE Distrital de Barranquilla y las IPS públicas y privadas, para así tener talento humano en salud, capacidad, suficiencia hospitalaria y de red", indicó.

Publicidad

Dentro del estadio, habrá apoyo de MiRed IPS, que dispondrá de 14 médicos, cuatro enfermeras y cuatro integrantes del personal administrativo, quienes respaldarán la labor de los socorristas habilitados para el encuentro.

También estará disponible un Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes (MEC), ubicado en la parte inferior de la gradería noroccidente, con dos médicos y cuatro enfermeras.

Publicidad

A esto se suma la disponibilidad de seis ambulancias, de las cuales dos son de transporte asistencial medicalizado y cuatro de transporte básico. Las medicalizadas estarán ubicadas en zona de emergencias del escenario.

La atención médica también tendrá presencia en las tribunas. En Norte y Sur habrá un médico en cada una de las zonas altas y bajas, mientras que en Occidental y Oriental se dispondrá de ocho médicos, dos por cada división.

Clínicas de apoyo y atención de pacientes

Publicidad

Las clínicas Campbell y La Victoria atenderá los casos de urgencia, es decir, aquellos que requieren atención inmediata. La Clínica Iberoamérica y la Clínica Murillo se encargarán del nivel intermedio, y el CAMINO Murillo, del nivel bajo. Además, la Clínica de la Policía se sumará como institución de apoyo.