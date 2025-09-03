Barranquilla recibe a 29.000 turistas por partido de la Selección Colombia: hoteles llegarán al 100%

Barranquilla se convierte en la mejor anfitriona y recibe a cerca de 29 mil asistentes para preparar la celebración de lo que será la posible clasificación al mundial del 2026, si se logra la victoria ante Bolivia este jueves en el Metropolitano.

De las 17.000 camas que tiene disponibles la ciudad en 250 hoteles, es poco lo que queda, pues la ocupación ya se está acercando al 100%.

Barranquilla está lista para recibir a nuestra Selección! Más de 30 mil visitantes disfrutarán del partido y se quedarán hasta el domingo para conocer las joyas turísticas y naturales que nos enorgullecen como barranquilleros”, compartió en sus redes sociales el alcalde Alejandro Char.

La noticia alienta al sector en medio de un año de recuperación acumulada, pues muchos visitantes incluso llegan para quedarse varias noches. Así lo cuenta Mario Muvdi, presidente de Cotelco, Atlántico.

“Esto ha sido muy bueno. Las personas llegan a los hoteles y tratamos de ubicarlos. Es un movimiento económico muy importante”, contó.

Según estimaciones realizadas por la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Barranquilla, este encuentro histórico movilizará cerca de 60.000 millones de pesos, incluyendo empleos directos e indirectos.

De acuerdo con el cálculo, cada visitante gastará en promedio $1’454.000, entre gastos de boletería, hotel, restaurantes y visita a sitios emblemáticos de la ciudad. Todo esto permitirá la generación de 28.300 empleos, entre directos e indirectos, lo que refleja la capacidad de este tipo de espectáculos para dinamizar sectores como turismo, transporte, gastronomía, hotelería y comercio.