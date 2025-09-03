Caen seis presuntos extorsionistas del Clan del Golfo en el norte de Barranquilla

Con los alias de 'Junior', 'Balmiro', 'Casi Cavo', 'Chocolate' y 'El Primo' eran reconocidos los presuntos integrantes del Clan del Golfo que fueron capturados, durante una ofensiva contra esta estructura criminal en el norte de Barranquilla que también permitió la notificación de nuevos procesos en contra de su supuesto cabecilla de zona, alias 'Chespi', hoy privado de la libertad.

El operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se trató de seis diligencias de allanamiento y registro en los barrios Eduardo Santos (La Playa), La Floresta y Pumarejo, ubicados en la capital del Atlántico y bajo los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

En cuanto a antecedentes judiciales, alias Junior registra dos anotaciones por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y homicidio agravado. Por otro lado, Alias 'Chespi' presenta una anotación por hurto, mientras que alias El Primo registra una por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Alias 'Balmiro', cabecilla de zona norte de Barranquilla, cuenta con tres años de trayectoria criminal y según la Policía es responsable de coordinar extorsiones, hurtos en todas sus modalidades y homicidios selectivos.

Agregó la autoridad que durante el operativo se incautaron siete celulares, un revólver de fabricación industrial con 23 cartuchos, dos proveedores para arma traumática con 10 municiones y una pistola traumática con cargador y munición.

Al parecer estos sujetos venían delinquiendo en los municipios de Puerto Colombia y Barranquilla, especialmente en el corregimiento La Playa y los barrios Las Flores y Siape, donde se les atribuye la comisión de homicidios y desapariciones forzadas.

“Este operativo demuestra nuestro compromiso permanente con la seguridad de la ciudadanía y la lucha frontal contra las organizaciones criminales que afectan la tranquilidad de la ciudad. Continuaremos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía y demás autoridades para desarticular estas estructuras y garantizar la protección de todos los barranquilleros", dijo el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.