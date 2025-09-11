En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Barranquilla será la anfitriona de la final de la Copa Sudamericana en 2026

Barranquilla será la anfitriona de la final de la Copa Sudamericana en 2026

El evento deportivo de talla internacional se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Estadio Metropolitano.
Estadios Metropolitano.
Blu radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:59 p. m.

Barranquilla será la anfitriona de la final de la Copa Sudamericana en el año 2026, según lo confirmó Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.

El evento deportivo de talla internacional se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y se disputará a partido único.

“Vamos a pelear tener la Sudamericana en 2027, ya que para 2026 quedó aprobada para Barranquilla”, indicó Costa durante una entrevista.

Esta noticia posiciona a Barranquilla como el epicentro del fútbol sudamericano para uno de los torneos más importantes de la Conmebol en 2026, atrayendo la atención de aficionados y medios de comunicación de todo el continente.

La confirmación de la sede fue divulgada inicialmente por El Deber Sports.

