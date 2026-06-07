Barranquilla vibró con la primera edición del Ironman 70.3: conozca los ganadores

Lina Raga, de Colombia, y Mateo Bustos, de Argentina fueron los ganadores de la primera edición del Ironman 70.3 en Barranquilla, un triatlón de 113 kilómetros que este fin de semana combinó natación, ciclismo y atletismo en algunos de los lugares más representativos de la ciudad.

Fueron más de 1.200 atletas provenientes de 27 países los que hicieron parte de esta competencia que entregó cupos clasificatorios al Campeonato Mundial de Ironman 70.3, uno de los eventos más prestigiosos del calendario internacional de este deporte.

Desde tempranas horas fue habilitado el Puesto de Mando Unificado para vigilar cada paso de la competencia. Desde las 6:00 de la mañana, los atletas iniciaron con casi dos kilómetros de natación en la playa de Puerto Mocho y luego pasaron hacia la vía Circunvalar de la Prosperidad, uno de los principales ejes viales del departamento, donde fueron habilitados 90 kilómetros para ciclismo.

Finalmente, la prueba final fueron 21,1 kilómetros de atletismo sobre el Gran Malecón del Río, lugar en el que barranquilleros llegaron en masa para presenciar esta cita.



“Este evento representa una gran oportunidad para seguir posicionándonos como un referente internacional en la organización de eventos deportivos de primer nivel", afirmó Wilber Anderson, CEO de SBR Sports, empresa licenciada, productora y organizadora del IRONMAN 70.3 Barranquilla.

Durante el recorrido, los participantes pasaron por lugares emblemáticos como la estatua de Shakira, la escultura de Sofía Vergara, la plaza de los Marinos y la Luna del Río, convirtiendo la competencia en una vitrina internacional para la ciudad.

Además, Barranquilla generó un importante movimiento turístico y económico para la ciudad, con la llegada de atletas, familiares y acompañantes provenientes de diferentes partes del mundo.