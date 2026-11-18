Colombia cuenta por primera vez con un programa de doctorado en administración pública y es una iniciativa liderada por un barranquillero. Su nombre es Julio César Henríquez, subdirector académicos de la Esap a nivel nacional.

Esta iniciativa, según Henríquez, está orientada a transformar la cualificación del talento humano en el sector público y proyectar la alta preparación de los funcionarios del Estado.

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MinEducación aprobó

Mediante la resolución No. 030954, expedida el pasado 13 de noviembre de 2026, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) otorgó por un periodo de siete años el registro calificado a este doctorado, el cual se impartirá en modalidad presencial en la sede central de Bogotá.



La aprobación se sustentó en la valoración favorable emitida por la Sala de Evaluación de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces). Sus ocho comisionados conceptuaron positivamente y por unanimidad sobre los criterios de calidad, reconociendo la justificación del programa, su relación con el sector externo y la solidez de su cuerpo profesoral.

En su concepto de aprobación, el Ministerio de Educación destacó la articulación de la propuesta académica con las necesidades territoriales y de gobierno:

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"El programa se sustenta de manera adecuada en el estado de la profesión en el ámbito nacional; las proyecciones del conocimiento en el contexto global; los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal; diferentes publicaciones de estudios realizados sobre el área de conocimiento y que se relacionan con los cambios sociales y su incidencia en el programa".

Asimismo, las autoridades del sector educativo resaltaron que el programa cuenta con el soporte de 28 grupos de investigación institucionales y un equipo docente con trayectoria en áreas clave como economía y finanzas públicas, políticas públicas, descentralización, gestión territorial y derechos humanos.

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¿Qué busca la iniciativa?

Con este programa se busca consolidar una red de investigadores y líderes del sector público con capacidad para incidir en las transformaciones sociales y la eficiencia de la administración estatal en Colombia.