Calamidad pública en Bolívar por desabastecimiento de agua y sequía

Desde el municipio de Mompox, donde se lleva a cabo la Cumbre de Alcaldes de Bolívar, el gobernador Yamil Arana declaró la calamidad pública en todo el departamento por la crítica situación que padecen cientos de habitantes de esta región debido al Fenómeno del Niño.

En Bolívar, de acuerdo a las autoridades de gestión de riesgo, a la fecha hay 22 municipios que han notificado desabastecimiento de agua, descensos significativos en los niveles de los ríos, así como pérdidas de ganado y cultivos y graves problemas de erosión en vías y orillas de cuerpos de agua.

“Recibimos la recomendación de los miembros del consejo departamental para la gestión del riesgo y desastres, la acogimos y declaramos la calamidad pública en nuestro departamento debido a los efectos que ha tenido el Fenómeno del Niño, hoy tenemos más de 24 municipios con emergencia declarada, esperamos que en las próximas horas se sigan sumando más municipios; hay municipios que la tienen ya declarada pero no la han formalizado”, explicó el gobernador.

Tras declarar la calamidad pública, el mandatario le pidió a los alcaldes agilizar los planes de acción para atender las emergencias.

Publicidad

“Les hemos pedido planes de acción contundentes, queremos planes de acción a cuatro meses máximo, no queremos proyectos a 12 meses porque eso se sale de nuestros propósito, que es resolver los problemas de forma inmediata (...) Les he pedido también que este no va a ser un mecanismo para evadir los procedimientos de licitación pública; los proyectos que superan esa fase de tiempo deben acogerse a los requisitos normales de contratación pública y de la Ley 80”, dijo.

A su vez, el gobernador Arana hizo un llamado al Gobierno Nacional a “meterle” la mano al departamento. “Le pedimos al Gobierno Nacional también que meta su mano, que necesitamos soluciones definitivas, que se acuerde de que hay un departamento de Bolívar afectado por este fenómeno y que necesitamos esas soluciones que hemos esperado por tanto tiempo”.

Las poblaciones más afectadas en Bolívar son El Guamo, San Juan, Pinillos, Magangué, Tiquisio, Achí, Mompox, San Cristobal, Calamar, Turbana. En Cartagena, aunque no hay desabastecimiento de agua, la empresa Aguas de Cartagena puso en marcha un plan de contingencia y pidió hacer uso racional y responsable del servicio.

Publicidad

Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Bolívar dio a conocer que en los próximos días se iniciará el suministro de agua con carrotanques en los municipios más afectados, al igual que la intervención con maquinaria amarilla en los jarillones.