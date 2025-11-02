Capturan a alias 'Gol' en Barranquilla: tenía siete kilos de droga listos para comercializar

En una diligencia de registro y allanamiento desarrollada en el barrio San Salvador, ubicado en la localidad Riomar de Barranquilla, fue capturado Erwin Sierra Pérez, alias Gol, hombre que, según la Policía de esta jurisdicción, era el presunto encargado del tráfico de estupefacientes de la estructura Clan del Golfo en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana en la ciudad, declaró que este hombre de 46 años, al parecer, aspiraba a comercializar en los próximos días cerca de 7.000 dosis de cocaína, lo que le dejaría ganancias cercanas a los 36 millones de pesos.

“En el procedimiento se realizó la incautación de cuatro panelas de base de coca con un peso de 7,2 kilogramos, sustancia que, tras su dosificación, tendría una aproximada de 7.000 dosis listas para su distribución, avaluadas en 36 millones de pesos ($36.000.000 COP)”, expresó inicialmente.

En una acción conjunta con el CTI, la Policía Nacional capturó en flagrancia a alias “Gol” en el barrio San Salvador de Barranquilla.



Durante el operativo se incautaron 7.2 kilos de base de coca, equivalentes a 7.000 dosis avaluadas en $36 millones.#BarranquillaSegura pic.twitter.com/p5VgcLOB1R — Policía Metropolitana de Barranquilla (@PoliciaBquilla) November 2, 2025

“Con este importante resultado se impacta la economía ilícita del Clan del Golfo y se ratifica nuestro compromiso con la comunidad en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Continuaremos ejecutando acciones contundentes para desarticular las redes criminales que afectan la seguridad ciudadana”, agregó.



Blu Radio conoció que, de acuerdo con las investigaciones, alias Gol estaba bajo las órdenes de alias Nequi, uno de los jefes zonales de esta organización y por el que ya hay un operativo de búsqueda.

“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o a la línea de emergencias 123”, remarcó la institución armada.

Por otro lado, se necesitó un gran operativo del Gaula en el Atlántico para dar con la captura, en las últimas horas, de Roger Ismael Zambrano Solano, presunto extorsionista de la estructura Los Pepes, cuya función era recibir los dineros provenientes de las intimidaciones en los municipios de Baranoa y Sabanagrande.

El coronel John Harvey Peña, comandante del Departamento de Policía Atlántico, apuntó que alias Roger manejaba ganancias de hasta 70 millones de pesos y se le fue incautado un teléfono celular, que será utilizado para extraer material probatorio.

El capturado está a disposición de la Fiscalía, y el próximo 11 de noviembre un juez definirá si lo enviará a prisión.