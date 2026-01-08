En vivo
Capturan en Ponedera, Atlántico, el expresidente de Fedegán Jorge Visbal

Capturan en Ponedera, Atlántico, el expresidente de Fedegán Jorge Visbal

El exdirectivo fue condenado en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, por paramilitarismo. La aprensión fue realizada en un retén de la Policía.

