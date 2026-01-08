Capturan en Ponedera, Atlántico, el expresidente de Fedegán Jorge Visbal

Jorge Visbal Martelo, exsenador de la República y expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, fue capturado luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ratificara en segunda instancia la condena a nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir, derivado de su relación con jefes de grupos paramilitares.

La detención se produjo el pasado 6 de enero en el kilómetro 46 de la vía Oriental, a la altura del municipio de Ponedera cuando Visbal Martelo se movilizaba en un vehículo particular y agentes de la Policía que estaban en el sitio, lo requirieron para verificar sus antecedentes judiciales, saliendo en el sistema la orden de captura vigente para el cumplimiento de una condena.

Visbal fue dejado inmediatamente a disposición de las autoridades y trasladado a Bogotá.