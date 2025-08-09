Publicidad

Carlos Caicedo denuncia persecución política en disputa por designación de gobernador del Magdalena

El exgobernador del Magdalena y fundador de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, cuestionó el proceso para la designación del gobernador encargado en el departamento.

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena
Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena
Foto: X; @carlosecaicedo
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 09, 2025 09:51 a. m.

Según el exgobernador Carlos Caicedo, el Magdalena “se ha convertido en el laboratorio de los poderes tradicionales para eliminar a sus rivales políticos” y acusó a sectores opositores de intentar excluir a Fuerza Ciudadana, partido que él fundó, de la administración departamental, luego de la anulación de Rafael Martínez por decisión del Consejo de Estado.

Caicedo recordó que ya se han producido acciones políticas que afectaron a su colectividad, como la pérdida del umbral para el Senado, la Alcaldía de Santa Marta y la personería jurídica del partido. “Ahora quieren hacer lo mismo con la Gobernación”, afirmó, agregando que lo que no han podido “derrotar en las urnas” buscan “destruirlo con artimañas”, todo esto luego de que se conociera un borrador de decreto que incluiría el nombre de Celso Tete Crespo como posible designado, pese a que no hace parte del movimiento Fuerza Ciudadana.

Caicedo señaló que este escenario “viola la Constitución, los derechos políticos y el derecho ciudadano a elegir libremente”, y advirtió que la situación vulnera también el Pacto de San José, lo que podría derivar en una eventual condena internacional contra el Estado colombiano.

El exmandatario pidió al presidente Gustavo Petro respetar la terna presentada por Fuerza Ciudadana y no dar trámite a un nombramiento por fuera de esa lista. “De lo contrario, se convertiría en cómplice de los mismos que lo han querido derrocar”.

La controversia surge mientras la Gobernación del Magdalena se mantiene a la espera de la designación oficial del encargado, en un contexto de tensiones entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales, y con el debate sobre la autonomía regional y la representación política como telón de fondo.

