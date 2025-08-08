Cartagena será sede de entrenamiento internacional para bomberos: esto debe saber

Un estudio académico que examinó más de 400 incidentes en plantas industriales de Sudamérica concluyó que la carencia de preparación ante emergencias es un factor recurrente y determinante en la mayoría de los casos. La investigación, publicada en la plataforma científica arXiv, confirma la advertencia que especialistas en gestión del riesgo han hecho durante años: sin capacitación técnica adecuada, los desastres industriales no solo ocurren con mayor frecuencia, sino que también resultan más devastadores.

En Colombia, esta situación se agrava por la concentración de industrias energéticas, mineras y químicas en zonas donde, en muchos casos, no existen brigadas entrenadas para enfrentar emergencias complejas. Fortalecer las competencias de bomberos y brigadistas no es solo una recomendación, sino una necesidad para reducir las consecuencias humanas, ambientales y económicas de estos eventos.

“La formación especializada es el puente entre la voluntad de servir y la capacidad real de salvar vidas. Preparar a los bomberos para escenarios industriales complejos no solo reduce el impacto de las emergencias, también protege el desarrollo y la seguridad de nuestras comunidades”, señaló Carolina López Pérez, gerente técnica para Latinoamérica de SACS Group.

Entrenamiento de bomberos Foto: suministrada

Con este propósito, del 11 al 15 de agosto se realizará en Cartagena la edición número 59 de la Escuela de Bomberos en Español, organizada por SACS Group. Este encuentro, único en la región, reunirá a 320 participantes de 14 países, con el objetivo de cerrar brechas de preparación frente a incendios, derrames, explosiones, fugas y otros eventos críticos en entornos industriales.

El programa ofrecerá nueve cursos intensivos de 40 horas, con 50 % de contenido práctico y certificación de SACS y Texas A&M University a través de su institución TEEX, aliada estratégica del proyecto. Las temáticas incluyen operaciones avanzadas contra incendios, manejo de materiales peligrosos, rescates técnicos, gestión de incidentes y riesgos emergentes en industrias como la de energías renovables. Los asistentes trabajarán con simuladores de fuego en vivo, realidad aumentada y escenarios controlados que replican condiciones reales.

Más allá de transmitir conocimientos, la Escuela busca transformar la capacidad de respuesta ante crisis. Según López Pérez, “mientras más preparados estemos para enfrentar distintos tipos de emergencias industriales, menor será su impacto sobre la población, el medioambiente y la infraestructura crítica”.

Publicidad

En sus anteriores ediciones, la iniciativa ha formado a más de 300 profesionales, logrando mejoras medibles en tiempos de reacción, coordinación y disminución de la improvisación bajo presión. La edición 59 refuerza este compromiso y proyecta para 2026 la apertura de la Escuela 60, con un enfoque más especializado en riesgos industriales específicos.