Cartagena tiene nueva Reina de Independencia: Faylin Rodríguez, del barrio Blas de Lezo

Después de una semana de celebraciones en calles, plazas, barrios y hasta en el mar, Cartagena despidió oficialmente sus Fiestas de Independencia con la elección de la nueva soberana de la celebración del 11 de Noviembre.

Faylin Yireth Rodríguez Franco, del barrio Blas de Lezo, se coronó como la nueva Reina de la Indepencia en una velada de elección y coronación que evocó a la Cartagena de ayer y hoy.

“Todavía no lo asimilo, me siento anonadada. Agradezco al jurado por haber visto en mí eso que representa este título tan maravilloso. Agradezco a mis papás y a mi comitiva. De verdad estoy súper feliz y voy a representarlos de la mejor manera”, aseguró la joven administradora de negocios de 23 años.

Faylin está acompañada en el ‘podio real’ de las representantes de Olaya sector Central como virreina; La Campiña como primera princesa; Barrio España como segunda princesa y Villa Fanny, tercera princesa.



Durante este 2025, las Fiestas de Independencia convocaron a cientos de personas en sus eventos masivos como el Desfile de Independencia o Bando, el Festival Naútico, el Bololó del Arsenal, Bolívar 1600, y el Cabildo de Getsemaní, entre otros, que según proyecciones de la Alcaldía de Cartagena, tendrían un impacto de más de 35 mil millones de pesos sobre la ciudad.

En el Desfile de Independencia, que recorrió la Avenida Santander participaron más de 50.000 personas, mientras que en el Festival Naútico, donde más de 1.800 embarcaciones disfrutaron de conciertos de artistas como Carlos Vives, Maluma y Marc Anthony; y el “Bololó del Arsenal”, se dieron cita más 120.000 personas en sus dos días de edición.

El alcalde Dumek Turbay aseguró que el Festival Náutico y el “Bololó del Arsenal”, que es el escenario para ver el concierto en tierra, llegaron para quedarse y para convertirse en la mejor fiesta de Colombia.

“Demostramos que Cartagena tiene todo para organizar un evento de talla mundial, con una oferta musical de primer nivel, un espectáculo nunca antes visto en la ciudad e integrando a todos los cartageneros y visitantes en una verdadera fiesta que une. Gracias, Cartagena; y desde ya estamos planificando los grandes artistas que tendremos el próximo año, así como detalles logísticos como pantallas más grandes, dispuestas más altas y muchas más puestas en sitios estratégicos”, detalló el mandatario.

Sin embargo, en el primer día del “Bololó del Arsenal”, las fallas técnicas del sonido se convirtieron en el “lunar” de la jornada, lo que causó molestias en muchos asistentes.

“Tuvimos una dificultad, algo sucedió con algunos transeúntes y el tema de pantallas, pero eso se solucionó inmediatamente; el equipo de producción, el equipo de Gobierno, todos estamos atentos a poder solucionar este tipo de impactes que pueden suceder para poder brindarle el mejor espectáculo a los cartageneros”, explicó a BLU Radio la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura, Lucy Espinosa.

Asimismo, Espinosa señaló que no sólo los cartageneros disfrutaron esta edición 2025 de las fiestas, sino miles de turistas.

“El Festival Náutico y el Bololó del Artesanal han sido determinantes para que Cartagena de Indias consolide una agenda festiva de talla internacional, con la llegada de miles de turistas de todos los rincones del país y del mundo. La celebración de nuestras Fiestas de la Independencia de Cartagena de Indias del 11 de noviembre no solo honra nuestra historia: también mueve a nuestra gente, activa todos los sectores económicos de la ciudad y llena cada rincón de cultura, oportunidades para el talento local y alegría para todos”, agregó.

Según datos de la Corporación de Turismo de Cartagena, durante la celebración de las Fiestas de Noviembre se esperaba la llegada de aproximadamente 109,145 pasajeros por vía área; además de un incremento estimado en las reservas áreas del 28,1% en comparación con el año anterior.