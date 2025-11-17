En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cartagena tiene nueva Reina de Independencia: Faylin Rodríguez, del barrio Blas de Lezo

Cartagena tiene nueva Reina de Independencia: Faylin Rodríguez, del barrio Blas de Lezo

Con la elección de la soberana de las Fiestas 2026 se dio clausura oficial a las celebraciones del 11 de Noviembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad