"En mi vida he visto algo igual": Marc Anthony habla sobre concierto náutico en Cartagena

La superestrella de la música latina, Marc Anthony, demostró su asombro y admiración por el Festival Náutico de la Independencia en Cartagena, un concierto en medio de las fiestas de la Independencia que se hace en el mar, ya que el público ve el show desde yates.

El artista elogió el evento durante su presentación y dijo que nunca había visto algo igual en toda su vida, pese a recorrer gran parte del mundo con su música.

Marc Anthony aprovechó y felicitó a los organizadores del evento y compartió un comentario efusivo sobre el festival, diciendo lo siguiente:

"Qué chulería, en mi vida he visto algo igual, impresionante, los felicito", dijo el artista.



Este año, el Festival Náutico de la Independencia, celebrado en Cartagena, ha sido identificado por los organizadores bajo el lema La fiesta que nos une.

La respuesta al elogio de Marc Anthony no se hizo esperar, con los organizadores y promotores del festival agradeciendo al cantante por sus palabras de reconocimiento.

Entre ellos se destaca el alcalde de Cartagena. Dumek Turbay, quien se pronunció sobre las palabras de asombro del artista.

"Grande, maestro, gracias!". escribió Turbay en sus redes sociales acompañado del video en el que Anthony subraya el éxito y la calidad del evento

Hay que decir que este año el Festival Náutico fue todo un éxito.

"Según reportes oficiales, fondearon en la bahía cerca de 800 embarcaciones de diferentes tamaños, para disfrutar del primer día del Festival Náutico de Independencia. Unas 35.000 personas a bordo", escribió el alcalde en sus redes sociales.