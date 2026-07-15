'Castor' ya está sometido a la justicia: fiscal general sobre propuesta de Costeños a nuevo Gobierno

Pese a que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, le envió en las últimas horas una carta al presidente electo Abelardo De La Espriella y al ministro de justicia designado Iván Cancino, manifestándole su voluntad de sometimiento a la justicia como máximo cabecilla de la banda criminal ‘Los Costeños’; desde la Fiscalía General de la Nación no están tan convencidos de la iniciativa con la que este actor delincuencial busca obtener beneficios judiciales.

De esa manera fue dado a conocer por la misma fiscal general Luz Adriana Camargo en Barranquilla, quien indicó que el tema debe ser revisado con mucho cuidado, sobre todo para saber los pormenores de cómo será el sometimiento de los 2.000 integrantes de Los Costeños que propone alias Castor.

“Creo que habría que mirar el tema con cuidado porque nosotros en este momento lo que tenemos es el sometimiento de alias 'Castor', sin embargo no tenemos sometidas personas de bandas criminales. El tema con Jorge Eliécer Díaz Collazos se ha desarrollado en el marco de un proceso de justicia ordinaria, no en el marco de un proceso de paz total ni transicional. Quiero que eso quede bien claro. Tal vez lo que está sucediendo es que le está haciendo alguna propuesta que no tiene que ver con lo que es hoy la su realidad judicial”, dijo ante los medios de comunicación.

Dejó claro Camargo que, esa carta no ha estado en su poder y que no conoce su contenido, pero que el próximo Gobierno debe tener en cuenta que Díaz Collazos ya está sometido a la justicia tras alcanzar ese preacuerdo en el que reconoció su culpabilidad en al menos 95 asesinatos y otros ataques armados ocurridos entre 2014 y 2024 en el área metropolitana de Barranquilla.



Precisamente, la comunicación con De La Espriella se da luego de que ‘Castor’ y su equipo jurídico, el pasado 8 de julio, recibieron una carta por parte del gobierno actual en la que le manifestaban que quedaba suspendida la instalación del Espacio de Conversación Socio Juridico -ECSJ- de Barranquilla y su área metropolitana, y vías de sometimiento disponibles en la justicia penal ordinaria, que se adelantaban como parte de la política de paz urbana.

De hecho, ‘Castor’, expone los aportes que dice haber hecho durante el fallido proceso de paz con el Gobierno Petro, como suspensión de extorsiones, sicariatos y ataques a la fuerza pública durante varios ceses de actividades delictivas en los últimos cuatro años.

En términos legales, ‘Castor’ pide al nuevo mandatario que le apliquen los mismos beneficios de la Ley de Justicia y Paz, a partir de la ampliación que esta tuvo en Ley 2272 de 2022, que introdujo la categoría de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto.