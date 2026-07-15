Tras fallido proceso de Paz Urbana, ‘Castor’ busca sometimiento a la justicia con presidente electo

Blu Radio conoció la carta que este martes le envió Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, al presidente electo Abelardo De La Espriella y al ministro de justicia designado Iván Cancino, manifestándole su voluntad de sometimiento a la justicia como máximo cabecilla de la banda criminal ‘Los Costeños’.

En el documento, ‘Castor’ le pide al gobierno entrante la instalación de una mesa de diálogo para acordar este sometimiento con las garantías institucionales que le permitan materializar la desmovilización de unas 2.000 personas que hacen parte de esta estructura delincuencial.

La comunicación a De La Espriella se da, luego de que ‘Castor’ y su equipo jurídico, el pasado 8 de julio, recibieran una carta por parte del gobierno actual en la que le manifestaban que quedaba suspendida la instalación del Espacio de Conversación Socio Juridico -ECSJ- de Barranquilla y su área metropolitana, y vías de sometimiento disponibles en la justicia penal ordinaria, que se adelantaban como parte de la política de paz urbana.

De hecho, ‘Castor’ expone como muestra de su voluntad los aportes que dice haber hecho durante el fallido proceso de paz con el Gobierno Petro, como suspensión de extorsiones, sicariatos y ataques a la fuerza pública durante varios ceses de actividades delictivas en los últimos cuatro años.



En términos legales, ‘Castor’ pide al nuevo mandatario que le apliquen los mismos beneficios de la Ley de Justicia y Paz, a partir de la ampliación que esta tuvo en Ley 2272 de 2022, que introdujo la categoría de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto.

Así, ‘Castor’ buscaría una reducción de la pena tras ser condenado a más de 26 años de prisión en marzo pasado, cuando logró un preacuerdo con la Fiscalía en el que reconoció al menos 95 asesinatos y otros ataques armados ocurridos entre 2014 y 2024 en el área metropolitana de Barranquilla.

Vale decir que hace una semana Digno Palomino y Aldair Montenegro, máximos cabecillas de la banda ‘Los Pepes’ y principales enemigos de ‘Los Costeños’, también le manifestaron al presidente De La Espriella su intención de someterse a la justicia.