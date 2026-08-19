Cayó en Valledupar cabecilla de ‘Los Costeños’: ordenaba homicidios y extorsiones

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que fue capturado alias ‘Ever’, cabecilla de ‘Los Costeños’, quien lideraba un grupo criminal integrada por unos 25 delincuentes y ordenó homicidios contra personas que se negaban a pagar extorsiones. Además, tendría bajo su control una red de sicariato con presencia en ocho barrios de Barranquilla.

La captura, según el mandatario, representa un golpe a la estructura financiera y a la línea de mando de esta organización criminal.

De La Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra las estructuras delincuenciales y advirtió que los responsables de estos delitos serán perseguidos, capturados y puestos a disposición de la justicia. “Se acabó la contemplación con los criminales”, afirmó el presidente, al señalar que el Estado no volverá a ceder ante la delincuencia.

"La Policía Nacional capturó en Valledupar a alias “Ever” o “Marino”, cabecilla de zona de esta organización criminal en Barranquilla y responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores. Su captura golpea directamente las finanzas y la línea de mando de esta estructura", agregó el mandatario.



Golpe contundente a “Los Costeños”.



La Policía Nacional capturó en Valledupar a alias “Ever” o “Marino”, cabecilla de zona de esta organización criminal en Barranquilla y responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores. Su captura golpea… pic.twitter.com/Po79iOEpQ1 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 19, 2026

Además, las autoridades buscan establecer el alcance de las operaciones de esta estructura criminal y determinar su participación en otros hechos de violencia registrados en Barranquilla y su área metropolitana. La captura de alias ‘Ever’ o ‘Marino’ hace parte de las acciones contra las organizaciones dedicadas al sicariato, la extorsión y el control territorial en la región Caribe.