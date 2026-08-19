Destacan a la barranquillera María José Charris entre los Forbes 30 Under 30 de Colombia 2026

Con apenas 22 años, la politóloga barranquillera María José Charris fue incluida por Forbes Colombia en su lista 30 Under 30 2026, que reconoce a 30 jóvenes menores de 30 años que se destacan en el país por su liderazgo, capacidad de innovación, e impacto en diferentes sectores.

El reconocimiento llega por su trabajo al frente de la Fundación Milagros, organización que fundó el 16 de marzo de 2022 y desde la cual ha trabajado principalmente por la autonomía económica y el desarrollo de madres cabeza de hogar y mujeres que enfrentaron embarazos a temprana edad.

En cuatro años de trabajo, la fundación ha impactado a más de 800 mujeres en Barranquilla y el Atlántico, articulando iniciativas de formación, emprendimiento, generación de oportunidades y mejoramiento de las condiciones de vida.

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Entre los proyectos liderados por Charris se encuentra Don de Ser Joven, una iniciativa que promueve el ecoturismo alrededor del río Magdalena como alternativa para la generación de empleo; y Construyendo Sueños, mediante el cual, junto a la Fundación Catalina Muñoz, fue entregada una vivienda a una familia del sector El Bronx, en el barrio Las Flores de Barranquilla.

También lideró Madres Milagrosas, un programa que recorrió el área metropolitana de Barranquilla en alianza con la Fundación Innovación para el Desarrollo, el expresidente Iván Duque, María Juliana Ruiz y la Universidad de la Costa (CUC). Como resultado, 50 madres cabeza de hogar, entre los 14 y los 42 años, se graduaron como emprendedoras, y para varias de ellas representó la primera oportunidad de acceder a un proceso de formación.

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En Barranquilla, recibió además el reconocimiento Líder en Transformación Social, así como un reconocimiento por su participación en One Young World, entregados durante la administración del entonces alcalde Jaime Pumarejo.