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Destacan a la barranquillera María José Charris entre los Forbes 30 Under 30 de Colombia 2026

La politóloga fue reconocida por Forbes Colombia por el impacto social que ha generado a través de la Fundación Milagros, con la que ha beneficiado a más de 800 mujeres en Barranquilla y el Atlántico.

María José Charris.
María José Charris.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Con apenas 22 años, la politóloga barranquillera María José Charris fue incluida por Forbes Colombia en su lista 30 Under 30 2026, que reconoce a 30 jóvenes menores de 30 años que se destacan en el país por su liderazgo, capacidad de innovación, e impacto en diferentes sectores.

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El reconocimiento llega por su trabajo al frente de la Fundación Milagros, organización que fundó el 16 de marzo de 2022 y desde la cual ha trabajado principalmente por la autonomía económica y el desarrollo de madres cabeza de hogar y mujeres que enfrentaron embarazos a temprana edad.

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En cuatro años de trabajo, la fundación ha impactado a más de 800 mujeres en Barranquilla y el Atlántico, articulando iniciativas de formación, emprendimiento, generación de oportunidades y mejoramiento de las condiciones de vida.

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Entre los proyectos liderados por Charris se encuentra Don de Ser Joven, una iniciativa que promueve el ecoturismo alrededor del río Magdalena como alternativa para la generación de empleo; y Construyendo Sueños, mediante el cual, junto a la Fundación Catalina Muñoz, fue entregada una vivienda a una familia del sector El Bronx, en el barrio Las Flores de Barranquilla.

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También lideró Madres Milagrosas, un programa que recorrió el área metropolitana de Barranquilla en alianza con la Fundación Innovación para el Desarrollo, el expresidente Iván Duque, María Juliana Ruiz y la Universidad de la Costa (CUC). Como resultado, 50 madres cabeza de hogar, entre los 14 y los 42 años, se graduaron como emprendedoras, y para varias de ellas representó la primera oportunidad de acceder a un proceso de formación.

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En Barranquilla, recibió además el reconocimiento Líder en Transformación Social, así como un reconocimiento por su participación en One Young World, entregados durante la administración del entonces alcalde Jaime Pumarejo.

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