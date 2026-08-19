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Sabor Barranquilla 2026, una explosión de frutas, cultura y solidaridad en el Puerta de Oro

Este año, la feria rinde un homenaje especial a la biodiversidad de la región, destacando que “las frutas del Caribe inspiran la edición 2026”.

Sabor Barranquilla 2026.
Sabor Barranquilla 2026.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

La capital del Atlántico se prepara para dar inicio a una de las citas gastronómicas más importantes del país: Sabor Barranquilla 2026. Bajo el lema “Riqueza Caribe”, el evento abrirá sus puertas desde este jueves 20 de agosto hasta el domingo 23 de agosto en el Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe.

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Las frutas tropicales: Protagonistas de la edición

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Este año, la feria rinde un homenaje especial a la biodiversidad de la región, destacando que “las frutas del Caribe inspiran la edición 2026”. Patricia Maestre, directora y fundadora del evento, señaló que se pondrá el foco en frutos tradicionales que forman parte de la identidad local pero que a veces son olvidados en la dieta diaria, tales como el jobo, la cañandonga, la cereza y la grosella.

Esta temática también será el eje central del foro académico, donde se analizarán las frutas desde perspectivas históricas y nutricionales.

Invitados de honor y diversidad cultural

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La feria contará con una destacada presencia internacional y nacional:

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País invitado: Curazao, que aportará el sabor del Caribe insular.

Departamento invitado: La Guajira, representando la tradición del Caribe continental.

La oferta no se limitará a la comida; los asistentes podrán disfrutar de una programación musical que incluye ritmos de las Antillas, música de La Guajira y vallenato, creando un ambiente ideal para familias y amigos. Entre los invitados especiales se encuentra el reconocido chef Juan Diego Vanegas, quien compartirá tarima con matronas y cocineros de tradición.

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Un componente humano y sostenible

Más allá de los fogones, Sabor Barranquilla 2026 refuerza su compromiso social. Al ser organizada por la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico y Fenalco Atlántico, la feria servirá como centro de acopio para recolectar ayudas destinadas a los damnificados por el reciente terremoto que afectó diversas zonas del país.

Asimismo, el evento promoverá la conciencia ambiental con contenidos enfocados en que “cocinar también puede cuidar el planeta”, resaltando la importancia de una cocina con respeto por la vida y el medio ambiente.

18 años de tradición y encuentro

Desde su creación en 2008, Sabor Barranquilla se ha consolidado como un espacio de encuentro para toda la cadena de valor de la gastronomía, desde grandes restaurantes y chefs internacionales hasta emprendedores y nuevos talentos que buscan visibilidad en la industria.

Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas directamente en las taquillas del Puerta de Oro o a través de la página web oficial del evento. La invitación está abierta para descubrir la riqueza del Gran Caribe en una celebración que une tradición e innovación

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