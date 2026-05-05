Cerro Matoso advierte graves afectaciones en producción si se cancela contrato de Canacol Energy

Luego de que la empresa Canacol Energy solicitara autorización para cancelar contratos de suministro de gas por los problemas económicos que afronta, desde Cerro Matoso están advirtiendo que esto afectaría su operación de explotación de ferroníquel en el sur de Córdoba, siendo que dicha compañía le suministra el 80% del gas natural que emplean en su operación.

La empresa minera asegura que es "improdecente y arbitraria" la solicitud presentada por Canacol ante una Corte de Alberta (Canadá) a finales de abril, siendo que esto generaría un efecto colateral en la operación de varias empresas en América Latina, incluyendo a Cerro Matoso.

"Un eventual cese de actividades de Cerro Matoso por falta de suministro de gas natural tendría un impacto irreversible para la empresa, el sur de Córdoba y el país. En 2025, la compañía generó más de 2.000 empleos, entre directos y contratistas; aportó al Estado colombiano $334.570 millones de pesos por conceptos de regalías e impuestos; y destinó más de $10.600 millones de pesos en programas sociales que han aportado a la reducción de pobreza en los hogares de las comunidades vecinas", explicó.

Es importante tener en cuenta que a finales de 2025 la empresa Canacol Energy se acogió a protección frente a acreedores en Canadá, por deudas superiores a los $700 millones de dólares, lo que la ha llevado a estar en proceso de restructuración. Sin embargo, desde Cerro MAtoso advierten que el contrato suscrito con Canacol Energy se rige por la legislación colombiana, y no por la canadiense. Por esto esperan que entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "velen por el respeto del orden público en la República de Colombia y los derechos de nuestros empleados".



El impacto de esta decisión va mucho mas allá, pues Canacol está solicitando cancelar al menos 19 contratos activos que tiene con más de 12 empresas en Colombia, lo que implica un impacto mucho mayor.