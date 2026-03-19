En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Paro minero en Córdoba mantiene en jaque la operación de Cerro Matoso

Paro minero en Córdoba mantiene en jaque la operación de Cerro Matoso

El gobernador Erasmo Zuleta pidió al Gobierno Nacional establecer "un diálogo real" con los líderes de la protesta para normalizar la situación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad