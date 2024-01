Char pide a concejales no tener miedo en aprobar proyectos de 1 o 4 billones para Barranquilla

De frente les habló el alcalde de Barranquilla , Alejandro Char, a los nuevos concejales de la ciudad sobre los multimillonarios proyectos que en su tercera administración espera ejecutar con ayuda de esta corporación.

Char no solo aseguró que tiene “una cantidad de cosas económicas importantes” que pretende proponer ante el Concejo Distrital, sino que también les dejó claro a los cabildantes que la aprobación de tales proyectos no debería generar ningún tipo de temor, porque “Barranquilla tiene las mejores calificaciones” ante los bancos y los proveedores de recursos.

“No nos puede dar miedo cuando pasemos proyectos de 1 billón o de 3 o 4 billones. No. Esa plata tiene que llegar a la gente y tiene que circular en más empleo, más desarrollo, más riqueza...", dijo

"A mí no me gusta tener la plata guardada en los bancos, no señor. Prestando plata al 18 y la colocamos al 3. A mí no me gusta eso, a mí me gustan las grandes inversiones que generen empleo, desarrollo y mejoren la calidad de vida de la gente”, añadió.

Publicidad

Insistió en que, por más que le digan “el alcalde del pavimento”, en Barranquilla “todavía falta mucho por pavimentar”, porque la ciudad “parece bombardeada” con tanto hueco en las calles y, además, todavía “hay muchos arroyos que están asesinando gente".

Le puede interesar: