Checa denunció maltrato a perezosos en parque de Cartagena: "No es la forma"

En TikTok, se volvió viral el video de una turista de República Checa que denunció maltrato animal en un parque de Cartagena.Según ella, usan a los osos perezosos para hacer turismo siendo esto una práctica incorrecta al poner en riesgo la salud de estos animales.

“Estoy muy triste. Estos locales vengan con turistas y dejen que toquen los perezosos, esto no lo podemos hacer. No es forma de ganar dinero, maltratando animales. Por favor, no toquemos los animales y en especial los que están viviendo en naturaleza, dejémoslo en paz. A ti tampoco te gustaría que alguien te estuviera tocando”, aseveró la mujer en su cuenta de TikTok.

Cientos de personas le agradecieron por cuidar de los animales, cuando deberían ser los propios locales los que tendrían que preservar la salud de estos osos perezosos, pues, según Michaela Dolan, como es su nombre, nadie debería lucrarse de este tipo de actividades.

“Los locales, algunos guías están juntando más turistas. Decidí que tenía que hacer el video para decirle a los seguidores que esto no debería hacerse”, dijo la ambientalista sobre su video en diálogo con Noticias Caracol.

Publicidad

Ante esta denuncia, el director del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, Mauricio Rodríguez, aseguró que es una práctica “inaceptable” en esta ciudad y se están tomando cartas en el asunto para avanzar en investigación sobre quiénes estarían detrás de estos planes turísticos que ponen en riesgo la fauna silvestre.

“Esos son los turistas que me gusta que vengan a mi país, respetuosos y con conciencia”; “A los cartageneros les deberían prohibir trabajar en turismo”; “La mayoría de los colombianos no valoramos tanto a Colombia como ustedes”, fueron las palabras de algunas personas en el video de la turista por esta denuncia.

Publicidad

Cualquier persona que sea encontrada molestando a los osos perezosos recibirá una sanción económica por parte de la administración local.