Cochero involucrado en millonario cobro por paseo en Cartagena le pide disculpas a la turista

Seis días después del insólito cobro de cerca de 20 millones de pesos a una turista por un paseo en coche en Cartagena, habló el conductor del coche que, junto a otra mujer, habrían debitado la millonaria suma a la extranjera a través de una tarjeta de crédito.

En un video difundido por la Asociación Cartagenera de Cocheros, Iván González Jiménez, como se identificó el hombre, contó que todo inició cuando, en medio del recorrido, la extranjera le dijo que no tenían dinero efectivo, y se trasladaron hasta donde una mujer manejaba el datáfono para realizar el pago.

“Al día siguiente yo voy a trabajar como si nada, y un compañero me dice: Iván, ahí te dejaron esto. Cuando yo miro, es un millón de pesos. Yo vi eso y lo guardo (…) A las pocas horas me dice otro compañero que me está buscando la policía (…) Los policías en la estación me investigaron; cuando me hacen la investigación, me sueltan. Al día siguiente, yo nuevamente me presento a la estación para llevar a los policías a donde estaba la dueña del datáfono. Cuando estábamos con ella, llegan los de la Sijín. Ellos me dijeron que tenía que acompañarlos; fuimos a Manga, me tomaron la declaración. En el momento de la declaración, yo devolví el excedente y cobré mi recorrido que me pertenecía", relató.

El conductor, además, pidió disculpas públicas a la extranjera que exigió a las autoridades medidas en este caso.

Le pido disculpas a la turista y le pido perdón. Es la primera vez en mis 15 años manejando coche que me pasa esto (...) Ni la Asociación Cartagenera de Cocheros ni yo tenemos culpa dijo el cochero, que fue suspendido indefinidamente mientras avanza la investigación, según dio a conocer la Asociación de Cocheros.

Recordemos que, según el relato de la turista canadiense, lo que debía ser un cobro de 100 mil pesos a través de su tarjeta de crédito terminó siendo un pago de más de 17 millones de pesos. Ello logró revertir seis millones.

“En mi penúltimo día en Cartagena, decidí explorar la ciudad en un paseo en coche. En la Plaza Fernández de Madrid, un conductor llamado Iván González me cobró 480 mil pesos. Después de negarme, me cobraron 100 mil pesos, y cerca a la Torre del Reloj, una mujer de pelo trenzado se acercó y me cobró utilizando la máquina de tarjeta de crédito. Tuve un total de tres transacciones sin que la chica me proporcionara un recibo”, contó.

La turista aseguró que en total le hicieron tres transacciones bajo el pretexto de problemas con la conexión a Internet.

