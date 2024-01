”Comemos o pagamos la luz”: mandatarios del Caribe exigen soluciones por altas tarifas de energía

Un enérgico llamado a reducir de manera inmediata las altas tarifas de energía en el Caribe, hicieron desde Cartagena los alcaldes y gobernadores que se dieron cita en la denominada ‘Cumbre de Gobernantes Tarifas Justas’, convocada por el alcalde Dumek Turbay.

Precisamente el mandatario cartagenero, aseguró que no pueden ser los habitantes del Caribe quienes asuman las denominadas pérdidas “técnicas y no técnicas” y hasta la “mediocridad” de los gobiernos corporativos de las empresas de energía que se traducen en las elevadas tarifas.

Le ha tocado a los habitantes del Caribe pagar por algo que no tienen porque pagar, no tiene el Caribe que pagar lo que nos están cobrando, nosotros pagamos por el servicio por lo que recibimos por eso es tarifa justa (…) dijo.

El alcalde Turbay a su vez señaló que debe ser el Gobierno Nacional el que asuma los gastos que están llevando hasta las nubes los facturas.

“Lo otro que lo pague el Gobierno Nacional, lo otro que lo sumen al presupuesto general de la Nación, que sea el ministerio de minas y el ministerio de hacienda como lo van asumir, si las empresas están en riesgo, si las empresas tienen que buscar de dónde van a sacar la plata, pues que no le metan la mano al bolsillo a los habitantes del Caribe”, dijo el mandatario.

Durante su intervención el alcalde de Cartagena también cuestionó duramente la ausencia del Gobierno Nacional en el encuentro.

“No vinieron, nuevamente nos sentimos como región de última categoría, no hubo nadie, no hubo una comunicación, no hubo un mensaje, no hubo una palabra, yo espero como en su totalidad el Gobierno Nacional está en la región pacífica, muy pronto esté en la región Caribe para que nos de la cara”, dijo.

Queremos que se aplique el principio de solidaridad con el Caribe: Procuradora

Por su parte la procuradora Margarita Cabello, quien fue invitada a acompañar el evento, señaló que en el país de debe aplicar el principio de solidaridad para hacerle frente las altas tarifas de energía que golpea hoy a los hogares del Caribe.

“En algo que estamos muy interesados en la Procuraduría, que se aplique a nivel nacional el principio de solidaridad, que así como la Costa Caribe ha ayudado a grandes inversiones en otras regiones del país, y ha dado sus aportes en impuestos, también hoy en día el resto de colombianos, solidariamente, ayuden a solucionar el problema de las altas tarifas de energía en la Costa”, afirmó.

La jefe del Ministerio Público aseguró también que les preocupa que suceda algo similar a los que ocurrió con Electricaribe en 2016.

“Si no actuamos como Ministerio Público en estos momentos, acompañando en esa vigilancia y en esas mesas de trabajo a los gobernadores y alcaldes, y a toda l ciudadanía costeña, va pasar algo peor que lo que ocurrió con la Electrificadora (…) La desesperación del pueblo costeño podría generar situaciones peores a 2016 hacia atrás, y eso como Procuraduría tenemos que evitarlo”, enfatizó.

El contralor (E), Carlos Mario Zuluaga, quien también participó de la cumbre de mandatarios, llamó la atención sobre la necesidad de designar de manera inmediata a los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC.

El contralor sostuvo, que es a través de esta comisión que se podría evitar que los usuarios paguen vía tarifa de energía las pérdidas que genera el ejercicio de comercializar.

“Es la importante de tener una comisión, que tome decisiones, que regule el mercado, que regule el sector y que no tengamos por la ausencia de regulación decisiones autónomas de los reguladores que afecten el bolsillo de todos los colombianos”, detalló.

Las siete peticiones de los mandatarios al Gobierno Nacional

1. La creación de una Empresa Regional de Energía integrada por todas las compañías que tienen participación en este sector en la región Caribe como las de generación, distribución, transporte y comercialización, que el Gobierno nacional incluya a los entes territoriales y les entregue las acciones que tienen las empresas oficiales como Urrá y Geselca.

2. Desmontar el cobro de las pérdidas no técnicas en el recibo de energía eléctrica, teniendo en cuenta que durante el tiempo de Electricaribe más la toma de la posesión de las nuevas empresas, la infraestructura eléctrica se deterioró al punto de llegar a las pérdidas cercanas al 33 % y que aunque se han hecho esfuerzos por mejorarla, aún están cerca al 25 % que son cobradas a los usuarios.

3. De ninguna manera vamos a permitir que el costo de las inversiones se traslade a la tarifa a través de una operación tarifaria. Es por eso que proponemos la creación de la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos con participación del Gobierno nacional, los mandatarios departamentales, distritales y municipales, bancada de congresistas de la región y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con el objetivo de promover la revisión integral de las leyes, decretos y regulaciones aplicadas al sector eléctrico para contar con un marco regulatorio especial para la región Caribe acorde con sus particularidades.

4. Agilizar ante las autoridades correspondientes la expedición de trámites, licencias y permisos de proyectos de energías renovables no convencionales en el que se incluyan a los que están en curso y a los futuros.

5. Creación de un Fondo de Estabilización Tarifario para mitigar el alza en los costos de la energía a los usuarios con el propósito adicional de generar seguridad a empresarios que quieran establecerse en la región y en consecuencia mejorar la competitividad en esta zona del país.

6. Solicitar la revisión de las tarifas de gas.

7. invitar al ministerio de Minas y Energía a la reunión de la RAP Caribe el próximo 31 de enero en la ciudad de Santa Marta.