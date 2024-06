Con panfleto anónimo amenazan de muerte a líderes comunales de Santa Marta

Preocupados se encuentran los líderes comunales del barrio El Parque de Santa Marta, al suroriente de la ciudad, luego de recibir un panfleto anónimo en el que les exigen renunciar a su cargo dentro de la Junta de Acción Comunal o, de lo contrario, iban a atentar contra sus vidas.

Sin la firma de ningún grupo armado, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Rafael Rebolledo Rivas, recibió en su casa un panfleto en el que se le exige a él y a sus compañeros comunales “renunciar a su cargo o, de lo contrario, todos serán objetivo militar como el h* de Rebolledo que tiene los días contados para verlo en una funeraria”, se lee en el escrito amenazante.

Panfleto amenazante. Foto: suministrada.

Por su parte, Rafael Rebolledo Gil, hijo de uno de los amenazados, pide a las autoridades protección para su padre y todos los líderes.

“Lo que está sucediendo con mi padre no es nuevo, estas amenazas han sido repetitivas por el trabajo comunal que ha venido desarrollando mi papá. Le pedimos a las autoridades que le brinde protección a él y a todos los líderes amenazados para evitar una tragedia”, afirmó.

De igual forma, la congresista magdalenense Ingrid Aguirre, representante a la Cámara por el partido Fuerza Ciudadana, se pronunció a través de redes sociales para rechazar las amenazas de las que han sido víctima los líderes y exigió protección para sus vidas.

“Es inaceptable que sigan las persecuciones, intimidaciones y amenazas de muerte a integrantes de Fuerza Ciudadana, como lo están haciendo hoy a través de panfletos en los que mencionan a los compañeros y compañeras Rafael Rebolledo Rivas, Yenira Ureche, Laura Mendivil y Héctor Pacheco Mario Señas”, expresó Aguirre.

Frente a este caso, se rumoró que se trataba de un falso panfleto, a lo que la Policía Metropolitana negó haberse pronunciado al respecto y, por el contrario, atendió el caso para activar la ruta de atención correspondiente a las víctimas.

“Yo no me he pronunciado sobre este panfleto, hasta este momento. Ya se tomó contacto con esta persona y personal de la Seccional de Protección, DD. HH., y Policía Comunitaria se van a entrevistar hoy con él para activar las rutas correspondientes”, aseguró a Blu radio el coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.