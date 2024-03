"Conmigo no contarán": Dumek Turbay por Cumbre Energética con "propósito constituyente"

No cayó muy bien en la región Caribe la propuesta hecha por el ministerio de Minas y Energía sobre convocar una nueva Cumbre Energética con “propósito constituyente”, pues el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, hizo fuertes cuestionamientos y advirtió que no asistirá a ningún escenario de diálogo si, en ellos, el presidente Gustavo Petro pretende ambientar una Asamblea Nacional Constituyente.

Así lo dejó por sentado en un extenso trino que compartió en su cuenta de X, en el que aseguró: “Como alcalde mayor de Cartagena, respaldo cualquier audiencia pública que se convoque para adoptar decisiones definitivas para reducir las altas tarifas de energía en el Caribe, lo que no respaldo es que se politice un asunto eminentemente técnico con propósitos resolutivos y que busca aliviar el bolsillo de las comunidades afectadas".

Puntualizó el mandatario de los cartageneros lo siguiente: “Si el deseo del presidente @petrogustavoes ambientar una constituyente, está en todo su derecho, pero no estoy de acuerdo con que use este tipo de escenarios para promoverla. Conmigo no contarán para eso. Si vamos a dialogar, concertar y tomar decisiones de fondo para reducir las tarifas de energía, perfecto, asisto; de lo contrarío, con mucha pena, me abstengo".

Y es que, luego del retiro del presidente Gustavo Petro de la reunión entre mandatarios convocada en Cartagena para socializar medidas frente a las altas tarifas de energía, en el ambiente siguen generándose sinsabores, como en el caso del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien insiste en que el cobro de pérdidas técnicas y no técnicas debe eliminarse de las facturas y que el Gobierno debe escuchar el clamor de la ciudadanía.

"Es injusto que, en su momento, se haya autorizado el cobro de las pérdidas de energía y también lo que son los 'ensanches' como parte de la facturación. Nosotros pagamos una tarifa mucho más alta que en el resto del país, pero más allá de las tarifas, nos cobran las pérdidas técnica y no técnicas en la facturación que, sumado a los 'ensanches', nos da un aumento hasta del 45%".

A esta petición también se sumó la gobernadora de Sucre, Lucy García, quien en medio de la reunión convocada en la capital del Atlántico para analizar los avances del megaproyecto del Canal del Dique, aseguró que era el momento de permanecer "unidos” y que, si hay que asistir a 100 reuniones, pues se asiste.

"Aunque no tengo las razones de por qué los otros mandatarios no asistieron el viernes a la reunión en Cartagena, pero yo les reitero a todos los dirigentes, entre alcaldes y gobernadores, a que es el momento en el que tenemos que trabajar unidos".