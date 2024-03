Congresistas por retiro del presidente Petro de reunión en Cartagena: “Nos fuimos con manos vacías"

Como un "desplante” han catalogado algunos miembros de la Bancada Caribe en el Congreso de la República la ausencia o, mejor dicho, el retiro del presidente Gustavo Petro del encuentro entre mandatarios convocado en Cartagena para, entre otras cosas, hablar de las altas tarifas de energía y socializar las medidas que se implementarán,

Y es que, según lo que se logró determinar, para el cierre de la agenda programática ‘El Gobierno con el Pueblo’ se tenía prevista la participación de más de 80 alcaldes/gobernadores, sin embargo, tan solo se encontraban 17 en el recinto del hotel Hilton de Cartagena, lo que habría propiciado que el jefe de Estadio decidiera regresarse hacia la capital del país.

El senador por el Partido Cambio Radical, Carlos Meisel, expresó que sentían haberse ido “con las manos vacías”, pues esperaban que el presidente Gustavo Petro escuchara de primera mano el viacrusis de los caribeños por las altas tarifas de energía y que, de esta manera, anunciara soluciones inmediatas.

En este sentido, expresó que no importa cuántos desplantes tengan que aguantar ser, pues, para ellos sigue siendo prioritario atender las demandas de la región Caribe y lograr modificaciones en el régimen tarifario.

Publicidad

"Llegamos a un compromiso con el Gobierno en trabajar de la mano para priorizar el dolor de las familias del Caribe en este tema tan álgido como lo es la energía. Estamos cumpliendo el cronograma y una de las citas pendientes era la reunión hoy en Cartagena, donde el presidente supuestamente iba a socializar unas medidas pero nos devolvemos con las manos vacías", dijo a BLU Radio.

Por su parte, el Representante a la Cámara por el Partido Conservador, Modesto Aguilera, manifestó que aunque no asistió al encuentro por motivos no esclarecidos, es un “irrespeto” del presidente con quienes sí cumplieron con la convocatoria.

Publicidad

"El tema de no avisar con tiempo me parece que es un irrespeto, no solamente con los mandatarios que asistieron, sino también de todas las personas que han estado luchando por el tema de las altas tarifas de energía en la región Caribe".

Los parlamentarios, además, piden que el Gobierno Nacional confirme cuál será la fecha de la Asamblea de Servicios Públicos que anunció la vicepresidenta Francia Márquez, a la que también se han convocado alcaldes, gobernadores, empresarios, Ligas de Usuarios de Servicios Públicos, entre otros.