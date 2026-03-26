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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Córdoba realiza 'Donatón' para recaudar dinero por las 86.000 familias damnificadas por lluvias

Córdoba realiza 'Donatón' para recaudar dinero por las 86.000 familias damnificadas por lluvias

El evento se desarrolla en el Centro de Eventos El Sol de Montería, aunque las donaciones pueden realizarse desde cualquier lugar de Colombia o del mundo.

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