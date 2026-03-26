Córdoba realiza 'Donatón' para recaudar dinero por las 86.000 familias damnificadas por lluvias

Colombia se une por las 86 mil familias damnificadas de Córdoba, por las que este jueves 26 de marzo se realiza una jornada solidaria para recaudar recursos económicos que permita facilitar la entrega de ayudas a esta población que, en su mayoría, perdió sus electrodomésticos y enceres.

La jornada, que es impulsada por la Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba, busca motivar donaciones desde cualquier lugar del país, a partir de $1.000 pesos, con el propósito de recoger millonarios recursos.

Los recursos recolectados serán destinados para cubrir necesidades urgentes a través de la entrega de alimentos, agua potable, kits de higiene, adecuación en refugios temporales y medicamentos, además de impulsar procesos de reconstrucción de viviendas, recuperación de cultivos y apoyo social a las comunidades afectadas.

La 'Donatón', como se le ha llamado a esta jornada de solidaridad, contará con transmisión en vivo a través de plataformas digitales y con la ubicación de un punto físico en el Centro de Eventos El Sol, en Montería. Vale la pena mencionar que estarán habilitados diferentes canales de donación, tanto en línea como en los puntos físicos, esto con el fin de facilitar la participación de colombianos dentro y fuera del país.



¿Cómo donar?

En ese sentido, las personas interesadas pueden donar de manera rápida y segura a través de la página web oficial colombiaunidaporcordoba.com. También puede realizarse de forma presencial en la red de SuperGIROS, disponible a lo largo del país.

