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Cuestionan contratos por $3,2 billones adjudicados por gobierno Petro para vías en La Guajira

El equipo de empalme de Abelardo De La Espriella criticó que se comprometieran vigencias futuras y pidió al Gobierno saliente que se abstenga de firmar contratos de Invías.

vias en la guajira.png
Vías en La Guajira.
Captura video Invías
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

A pocos días del cambio de Gobierno, la adjudicación de contratos por cerca de $3,2 billones para la construcción de vías terciarias en La Guajira desató una controversia entre la administración saliente y el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De la Espriella, que se mostró preocupado por la adjudicación de 10 contratos de obra y seis de interventoría, que comprometen recursos con vigencias futuras hasta 2035.

El equipo de transición considera que la firma de estos contratos multimillonarios condiciona la gestión del Gobierno entrante. Por ello, solicitó a la administración del presidente Gustavo Petro abstenerse de suscribir, a través del Invías, los contratos adjudicados el pasado 27 de julio.

La ministra de transporte designada, Elsa Noguera, cuestionó el hecho de que “a pocos días de terminar su mandato, el gobierno saliente adjudicara contratos del Invías”, por lo que anunció que “cada uno de esos procesos será revisado con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero como corresponde”.

Las obras corresponden a siete contratos para Uribia por cerca de $2 billones y tres para Riohacha, Maicao y Manaure, por aproximadamente $1,1 billones. A estos se suman seis contratos de interventoría por $204.000 millones.

Ha dicho el equipo de empalme que “revisará la participación de varias empresas en diferentes consorcios adjudicatarios, así como la estructuración de los lotes y el nivel real de competencia”.

“No nos oponemos a construir vías terciarias; cuestionamos qué decisiones billonarias se adopten cuando un Gobierno está haciendo maletas para dejar el poder”, escribieron en un comunicado.

Gobierno saliente defiende la contratación

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Las críticas no demoraron en ser respondidas por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien afirmó que “son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan”.

"Porque son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan. Las concesiones, por ejemplo, también pueden emplear vigencias", afirmó la ministra.

Detalló que, para la adjudicación de los multimillonarios contratos, se realizó una licitación pública con todas las garantías y que estas obras corresponden al cumplimiento de una sentencia mediante la cual la Corte Constitucional ordenó adoptar medidas para atender la crisis humanitaria en La Guajira, y aseguró que el proceso también atiende los compromisos establecidos por la Mesa Especial de Seguimiento (MESSEP).

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