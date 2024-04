Cuestionan multimillonaria adición presupuestal para culminar Centro de la Música Vallenata en Cesar

Sin titubeos respondió la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, a la Asamblea Departamental y a cada una de las voces que cuestionan la multimillonaria adición presupuestal que está solicitando el contratista a cargo de la construcción del Centro de la Música Vallenata, dejando claro la mandataria que así como Barranquilla tiene el Malecón del Río y Bogotá cuenta con el Movistar Arena, Valledupar merece una obra como esta.

La obra fue contratada por la pasada administración departamental por un valor de $138.000 millones de pesos, más una interventoría de $7.640 millones de pesos. Sin embargo, tres años después de suscrito el contrato, la firma 'A Construir' está pidiendo $41.322 millones adicionales para acabar las obras.

Frente a esto, la gobernadora Sanjuán dejó claro que ella, como toda “una enamorada del Centro Cultural de la Música Vallenata”, está dispuesta a hacer todo “lo que tenga que hacerse para poner en marcha el templo del vallenato”.

"Nosotros somos Valledupar, o sea, si nosotros no nos enamoramos de lo que somos y si no le damos valor a lo que somos, no vamos a dejar de ser nunca ese pueblo pequeño que en algún momento fue sorpresa en el Caribe, cómo pretendemos serlo sí somos mezquinos con nuestras inversiones", dijo.

El pronunciamiento de la mandataria se dio durante el inicio de las sesiones extras de la Asamblea del Cesar para estudiar el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, y allí literalmente insistió en que ella no sataniza los valores adicionales de los recursos. “Tampoco satanizo los tiempos de maduración y terminación de las obras”, expresó.

No obstante, la posibilidad de que se dé esta multimillonaria inversión no ha caído del todo bien en algunos sectores, que cuestionan que esta sea la inversión más grande que se haya hecho en la historia del Cesar. Comparan que el costo de la obra se acercaría a los $200.000 millones de pesos, si se incluye la dotación una vez sea terminada, y ello casi triplicaría el valor invertido en el Movistar Arena de Bogotá, el cual costó $70.000 millones de pesos.