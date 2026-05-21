Daño en subestación de Barranquilla mantiene sin energía a unos 20.000 usuarios

A oscuras pasaron la noche al menos unos 20 mil usuarios de Air-e, residentes entre Barranquilla y Galapa, luego de que un daño en unos cables subterráneos de alta potencia dejara fuera de operación a la subestación Cordialidad, la más grande del suroccidente de la ciudad.

A pesar de que decenas de técnicos han trabajado sin descanso en la zona del daño, las reparaciones ya completan 16 horas de trabajo, siendo que hasta el momento solo ha podido ser restablecido el servicio para unas zonas de Galapa y del corredor industrial de la zona.

El resto de usuarios está bajo una espera que podría extenderse por muchas más horas, siendo que los técnicos están revisando uno a uno, miles de cables trenzados, entre los que deben detectar cuáles están dañados y cuáles pueden seguir operando.

Aunque aún no establecen una causa directa del daño, no se descarta que todo haya obedecido a una sobrecarga en el circuito por un posible aumento en la demanda de energía, lo que derivó en un corto circuito. Lo anterior, teniendo en cuenta la ola de calor que actualmente enfrenta la región Caribe, con sensaciones térmicas que alcanzan hasta los 42 grados Celsius.



Ante el desespero de quienes ya pasaron una primera noche a oscuras, bajo 29 grados y sin posibilidad de prender ni un abanico, no se descarta que la situación derive durante esta noche en bloqueos de vías nacionales como la Circunvalar por parte de los residentes de zonas afectadas.

"No soportábamos el calor en la noche, por ejemplo, a mí me tocó coger un cartón y echarme fresco. Me levantaba a cada rato a echarme fresco, entonces nos desvelamos, no dormimos porque el calor es bastante insoportable. La comunidad acá dice que si no hay luz de aquí a las 6:00 de la tarde, van a bloquear la Circunvalar, porque no van a aguantar una noche más sin luz", expresó David Oñoro, habitante de Caribe Verde.

Por la situación ya hubo protestas y bloqueos en La Cordialidad, a la altura de Galapa, durante la noche de este miércoles donde estuvieron sin energía hasta las 2 de la madrugada de este jueves. Los afectados dicen que la situación es repetitiva.