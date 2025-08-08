¿De qué murió Eugenio Baena, papá de la "La Chechi" Baena?

El reconocido periodista cartagenero, sin duda una de las voces más importantes del periodismo deportivo en el Caribe, Eugenio Baena Calvo, murió la mañana de este viernes 8 de agosto a sus 75 años.



¿De que murió?

El periodista, padre de la campeona mundial de patinaje la “Chechi” Baena, al parecer, falleció por causa de problemas cardíacos que lo mantenían hospitalizados desde hace una semana en la clínica Neurodinamia.

Eugenio Baena. Suministrada.

Recientemente, la patinadora, a través de sus redes sociales, había enviado un sentido mensaje a su padre para pedir por su recuperación.

“Porque en este Caribe nuestro, donde lo real se confunde con lo milagroso, hay quienes caminan por el borde sin caerse, o caen, pero se levantan con el alma intacta. Vamos papi”, escribió la campeona mundial en su cuenta de Instagram.

La noticia de la muerte del periodista deportivo conmovió a decenas de sus colegas y amigos, quienes compartieron escenario con él a lo largo de sus destacados 50 años de trayectoria.

“Murió una leyenda viviente del periodismo colombiano, Eugenio Baena Calvo. Había tomado el relevo generacional de lo que Merlano Portó Ariza hacía en Cartagena, y tuvo mayor preponderancia y mayor proyección en el país, porque fue testigo de episodios y momentos del deporte colombiano, especialmente del boxeo y del béisbol. Fue un hombre que estuvo ahí pie a pie con Antonio Cervantes ‘Kid Pambele’ en todo su recorrido, en sus catorces años emblemáticos que lo llevaron al salón de la fama, en sus peleas. También estuvo el día que Edgar Rentería, conseguía el hit de oro en el 97, y precisamente, en estos días, se cumplen 40 años de la pelea de Happy Lora y Daniel Zaragoza. Era amigo y compadre de Happy Lora”, relató en diálogo con BLU radio, Carlos Hurtado, periodista deportivo de la ciudad.

Además de periodista deportivo, Eugenio Baena fue director del Instituto de Deporte y Recreación de Cartagena, IDER, y de la Liga de Patinaje de Bolívar.

“Era un apasionado del deporte día, era un hombre que le gustaba estar al tanto de todo los detalles y todo lo demás, y eso nos exigía muchísimos a quienes de una u otra manera, estuvimos bajó su mentiría en el periodismo local. Se va una historia del deporte, del periodismo deportivo de Cartagena, y del Caribe colombiano”, señaló Hurtado.



Alcaldía de Cartagena lamentó su muerte

La Alcaldía de la ciudad de Cartagena también se sumó a las voces que lamentaron la muerte del reconocido periodista.

“Este insigne cartagenero, amante del boxeo, del béisbol, del fútbol, nos deja el legado de su trayectoria de más de 50 años informándonos sobre el acontecer del fútbol y las hazañas de nuestros líderes. Buen viaje, Eugenio, tus “Buenos días, deportes” nos acompañarán hasta siempre”.