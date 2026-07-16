Declaran alerta naranja por fuertes vientos y olas hasta de 4 metros en el mar Caribe

Extremar las medidas de precaución es lo que les están pidiendo las autoridades a propios y turistas que asistan a las playas en la costa norte colombiana e, inclusive, a quienes tengan planes de navegación para los próximos días en el mar Caribe, teniendo en cuenta las fuertes brisas y el alto oleaje que se está registrando sobre este litoral y por los que el Ideam debió declarar la alerta naranja.

En el mar Caribe occidental, del que hacen parte las playas de Córdoba y Sucre, los vientos oscilan entre 24 y 31 km/h, provocando olas de entre 2 y 2.5 metros de altura. En el Caribe oriental, jurisdicción de La Guajira, los vientos presentan velocidades entre los 38 y 41 km/h, y las olas oscilan entre los 2.4 y 2.9 metros de altura.

Sin embargo, las condiciones más fuertes se registran en el Caribe central, donde se ubican las playas y balnearios de Atlántico, Magdalena y Bolívar, donde las intensas ráfagas de viento superan los 51 km/h y las olas alcanzan hasta los 4 metros de altura.

Estas condiciones persistirán hasta el próximo puente festivo, por lo que se están tomando medidas en municipios costeros como Puerto Colombia, donde se ha restringido el acceso a buena parte de los 18 kilómetros de playa con los que cuenta esta población del Atlántico, balnearios en los que este año ya han muerto ahogadas siete personas, dos de ellas en la última semana.



"Hoy tenemos una restricción en las playas ubicadas en la plaza del municipio de Puerto Colombia, en el sector de Manglar, esa que conocemos cerca al centro gastronómico 1888, donde buscamos prevenir situaciones lamentables a los turistas", informó Saúl Leiva, jefe de seguridad y convivencia del municipio de Puerto Colombia.

Agrega el funcionario que el fuerte oleaje también ha provocado el desmonte de varios establecimientos comerciales en el sector de bajamar durante las últimas 24 horas.

Alerta por incendios forestales

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Vale mencionar que estos fuertes vientos, sumado a las altas temperaturas y al tiempo seco que predomina en la región, también hay alerta roja por incendios forestales en por los menos cuatro departamentos del Caribe, donde el termómetro ha marcado hasta 40 grados Celsius.

"Hay alerta roja en La Guajira, más exactamente en Riohacha y Barrancas; también en Valledupar (Cesar), Piojó (Atlántico), Santa Marta y San Sebastián de Buenavista (Magdalena)", informó Paola Bulla, meteoróloga del Ideam.

Indicó el Ideam que para las próximas 24 horas se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado para la región Caribe, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. Las condiciones mayormente secas predominarán en amplios sectores de Sucre, norte y centro de Bolívar, Atlántico, centro y sur de Magdalena, y Cesar.

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Sin embargo, según los pronósticos, son probables algunas lluvias fuertes en sectores del sur de Córdoba, sur de Bolívar y en el occidente de Magdalena, sobre todo en horas de la tarde y noche de este jueves.