Denuncian irregularidad en la terna para elección de contralor distrital en Cartagena

A escasos días de que el Concejo de Cartagena elija al nuevo contralor distrital, una denuncia de la Red de Veedurías de Colombia encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en la terna oficializada el pasado 24 de noviembre.

Según la organización, una de las candidatas, Yadira Morales Roncayo, actual contralora del Atlántico, no habría cumplido con todos los requisitos exigidos para su inscripción en el proceso. La observación se centra en la ausencia del certificado de antecedentes disciplinarios para abogados, documento indispensable dentro de los parámetros de la convocatoria.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, explicó que Morales Roncayo presentó un certificado de sanciones, pero no el certificado de antecedentes disciplinarios, documentos que —dijo— “son completamente diferentes y no pueden sustituirse entre sí”. Si el Concejo llegara a avalar esta documentación, advirtió, podría enfrentarse a serios problemas legales y administrativos.

La Red de Veedurías pidió a la mesa directiva del Concejo de Cartagena revisar con rigor la documentación de todos los aspirantes antes de proceder con la elección, con el fin de garantizar transparencia y legalidad en el proceso.



Por su parte, Blu Radio intentó obtener una respuesta del Concejo frente a estas denuncias, pero no fue posible establecer comunicación con sus voceros.