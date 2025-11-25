En vivo
Denuncian irregularidad en la terna para elección de contralor distrital en Cartagena

Denuncian irregularidad en la terna para elección de contralor distrital en Cartagena

A pocos días de la elección de contralor distrital en Cartagena, la Red de Veedurías de Colombia advierte que una de las aspirantes no cumpliría con los requisitos exigidos por la ley.

Foto: Concejo de Cartagena
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

