Desde Barranquilla brindan auxilio psicológico por celular a víctimas en Venezuela

Desde Barranquilla la Red Internacional de Profesionales en Salud Mental anunció que está atendiendo a través de la línea celular 3116777722 a las víctimas del terremoto en Venezuela, sus familias en Colombia y en otras partes del mundo que necesitan atención psicológica. Más de 30 personas ya han recibido atención psicológica.

Así lo informó el psicólogo Eduardo Escorcia, fundador de la Red, quien destacó que muchas de las personas a las que han podido ayudar presentaban episodios de insomnio, crisis de ansiedad, miedo e incluso ideas de acabar con sus vidas.

Dijo el profesional que desafortunadamente este tipo de secuelas suelen presentarse en las víctimas y sus familiares después de desastres naturales como el ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. Según cifras de las autoridades venezolanas, el número de personas fallecidas supera las 3.300 víctimas, mientras que 16.740 resultaron heridas.

Escorcia, fundador de la Red que empezó a operar en la pandemia del Covid-19, afirma que la atención a las personas la están prestando las 24 horas del día, los siete días a la semana, bien sea por llamada o mensajes de whatsapp.



Precisamente uno de los casos que atendieron fue el de un joven venezolano que vive en Barranquilla y perdió a su madre en La Guaira, y un hermano que logró sobrevivir, le tuvieron que amputar sus dos piernas.

“Él es un joven que vive en el suroccidente de la ciudad y por fortuna lo logramos atender. Él tenía la esperanza de encontrar con vida a su madre, pero fue hallada muerta entre los escombros. Después llegó la noticia que encontraron vivo a su hermano, pero cuando lo sacaron tuvieron que amputarle las dos piernas, entonces es una situación muy traumática, muy difícil. Barranquilla es una de las ciudades de Colombia con más migración venezolana por lo que ya son varios los casos que hemos podido recibir”.

También destacó Eduardo Escorcia que así como se están organizando campañas para llevar alimentos, medicinas o agua, desde la Red Internacional de Profesionales en Salud Mental están poniendo su granito de arena para que las víctimas del terremoto en Venezuela tengan un servicio gratuito de apoyo psicológico.

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Agregó que en algunos casos en los que se han comunicado con ellos personas desde Venezuela, la llamada se ha caído porque los teléfonos se descargan ante los problemas que hay en el vecino en la prestación del servicio eléctrico, pero desde la Red se les hace seguimiento y se les devuelve la llamada para continuar con la consulta una vez carguen sus baterías.

“Repetimos el número habilitado de la Red, 3116777722, en el que están disponibles para la atención gratuita profesionales en salud mental de Colombia y otras partes del mundo”, recordó el psicólogo de la Red Internacional de Profesionales en Salud Mental.