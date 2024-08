Designan equipo para esclarecer atentado contra abogado de alias ‘Gatico’ en Barranquilla

Dos hombres en motocicleta serían los responsables del frustrado atentado a bala que quisieron cometerle a Luis Guillermo Muñetón Padrón, apoderado de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, a las afueras de un reconocido almacén de cadena en el norte de Barranquilla.

Los hechos, que se registraron este fin de semana a la altura de la calle 98 con carrera 64, se dieron en momentos cuando el profesional de derecho se disponía a subirse en su camioneta cuando, sin imaginarlo, un hombre armado se le acercó y empezó a dispararle.

En medio de una rápida reacción, Luis Guillermo logró evitar que las balas lo impactaran y, en aras de defenderse, repeló el ataque sicarial accionando un arma de uso personal contra elpresunto sicario.

Justo allí, este sujeto decidió huir del lugar junto a su cómplice, quien lo esperaba a pocos metros del lugar de los hechos a bordo de una motocicleta.

“Los hechos se presentaron tipo 5:10 de la tarde, cuando estacioné mi camioneta en un establecimiento de comercio entre las calles 96 y 98 con carrera 64. No me demoré mucho, pues fue cuestión de 10 minutos más o menos”, dijo el abogado en diálogo con medios de comunicación.

Así mismo, también indicó lo siguiente: “Al salir, me percato de que viene un tipo de gorra roja con camiseta negra y no pierdo contacto visual con él. Cuando intentó desenfundar su arma, se le atravesó un taxi que le impidió acercarse. Me arrojé en la parte delantera de mi camioneta y, con mi arma de uso personal, reaccioné a los disparos”.

Aunque por el momento los motivos de lo sucedido no han sido esclarecidos, Muñetón Padrón aseguró que en el mes de julio recibió una amenaza extorsiva.

“Fue una amenaza en el sentido de que se trataba de un cobro extorsivo que estaban haciendo unos grupos armados contra ganaderos y comerciantes, según la línea investigaron estas amenazas y provenían de la cárcel”, expresó Muñetón.

Pese a que no se descarta que los hechos también puedan estar relacionados con un posible intento de hurto, la línea investigativa se encuentra enfocada en verificar si el frustrado atentado a bala se relacionaría con su actividad como jurista.