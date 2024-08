No descartan casos de extorsión en dos recientes atentados en Barranquilla y Soledad

Harold García Charris y Johan Alberto Frías Cervantes son las dos nuevas víctimas que, al parecer, deja el flagelo de la extorsión en el área metropolitana de Barranquilla, o al menos es lo que busca determinar la Policía Metropolitana con el avance de los procesos de investigación.

Siendo que García Charris falleció tras ser baleado por pistoleros que se dieron a la huida en el barrio Rebolo, ubicado en el suroriente de Barranquilla, Frías Cervantes quedó gravemente herido luego de que hombres desconocidos irrumpieran en su vivienda, en Soledad (Atlántico) y, sin mediar palabra, abrieran fuego contra él.

En este último caso resultó herido de gravedad el joven adolescente Mateo Galindo Arrieta, de tan solo 16 años de edad, quien en esos momentos se encontraba comprando fritos, teniendo en cuenta que allí funcionaba un pequeño negocio de propiedad de Frías Cervantes.

Lo que se logró confirmar con base en la información preliminar suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla es que Galindo Arrieta se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda saludando a un amigo cuando, sin imaginarlo, fue atacado a bala por uno de los presuntos sicarios.

Publicidad

Ante la situación, los moradores del sector del barrio Normandía piden intervención de la Policía Metropolitana, pues advierten que la extorsión "no los deja poner ni un 'chuzo'" porque los están matando.

"¿Qué está pasando? No es justo que cada día uno quiera poner un 'chuzo' y no lo puede hacer porque nos están matando. Nos quedamos sin comer, el sueldo no alcanza. Estamos solos".

Publicidad

Pese a que tanto Frías Cervantes como Galindo Arrieta fueron trasladados a un centro asistencial para atención médica, el joven adolescente de 16 años falleció minutos después de su ingreso. Por el momento, no se ha emitido más información respecto a estos dos casos ocurridos en el área metropolitana de Barranquilla.