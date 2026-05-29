Deuda de Air-e supera los $6 billones, mientras que el patrimonio habría caído un 80%: Contraloría

Una fuerte advertencia fue enviada por la Contraloría a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre la situación de la empresa Air-e, la cual está desde hace y medio bajo intervención del Gobierno, siendo que al respecto consideran que no se ha producido una mejora en la situación financiera que motivó la actuación administrativa.

De acuerdo con el ente, hay riesgo en la continuidad del servicio, especialmente, ante la alerta de una posible ocurrencia del fenómeno de ‘El Niño’, pues la intervención del Gobierno solo ha implicado mayores costos operativos para la compañía y una caída en las inversiones en infraestructura.

Dicha falta de inversión es la misma que está generando cortes programados en municipios de Galapa, donde no hay suficiente capacidad de transmisión en las redes para la alta demanda que genera la ola de calor que afecta a la región.

En conjunto, el ente advierte que han crecido las deudas de Air-e, cuya cartera actualmente está en $6 billones. De esto, el 73% corresponde a un incremento durante los últimos 12 meses, vinculado con los estratos 1 y 2, lo que tiene comprometida la liquidez de la empresa. Incluso, el patrimonio ha caído en un 80% al pasar de $2,2 billones a $131.000 millones, lo que la lleva a depender cada vez más de los recursos públicos.



Este panorama, en sumatoria, lleva a que la empresa prestadora del servicio de energía no tenga capacidad de autosostenimiento, por lo que requiere financiación del Fondo Empresarial administrado por la Superintendencia, sin embargo, la falta de garantías de pago por parte de Air-e, compromete a su vez la posibilidad de que se realicen nuevas entregas de recursos.

Incluso, no descartan que el fondo tenga que iniciar procesos judiciales para intentar cobrar dichos recursos, siendo que recientemente se le habrían entregado a Air-e más de $147.000 millones, pues tampoco hay un plan que permita recuperar esos dineros desembolsados.

