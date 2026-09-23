Doble calzada Barranquilla–Santa Marta: Mintransporte plantea avanzar en el proyecto

La idea de creación de un fondo que podría movilizar cerca de $2 billones al año fue uno de los temas abordados durante la reunión de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con la bancada del Partido Conservador. En el encuentro también se revisaron proyectos de dobles calzadas, aeropuertos y vías regionales.

Al término de la reunión, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, explicó que la propuesta para crear este fondo tendría que tramitarse mediante una iniciativa legislativa.

“Plata de presupuesto no hay mucha, el 95% está comprometido en vigencias futuras, de manera que ellos han ideado, tiene que ser iniciativa legislativa, un fondo importante, y en ese fondo van los peajes, van las valorizaciones, van las liquidaciones de las diferentes concesiones, y son temas que van a un fondo que ellos calculan en 2 billones de pesos al año, que pueden agilizar esas vías”, aseguró Cepeda.

Durante el encuentro también se abordó la situación de obras que permanecieron paralizadas durante los últimos años y la ejecución de proyectos a cargo de alcaldías y gobernaciones.



Entre los proyectos discutidos estuvo la doble calzada Barranquilla–Santa Marta. Cepeda aseguró que existe un compromiso para avanzar en esta obra, incluidos los viaductos sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La bancada y la ministra también hablaron de la ampliación de aeropuertos, la intervención de vías terciarias y el desarrollo de corredores transversales en la Altillanura, con los que se busca mejorar la conectividad y facilitar el desarrollo de proyectos agroindustriales y agropecuarios en esa región.