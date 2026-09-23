El gobernador Eduardo Verano alerta por recorte de $635.000 a presupuesto del Atlántico

La reducción de más del 22% en el presupuesto de 2027 para el Atlántico generará un impacto económico negativo en el departamento, señaló el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. La reducción afectaría sectores clave como los subsidios de energía, vivienda, educación, cultura y ciencia, tecnología e innovación.

El mandatario atlanticense se manifestó preocupado ante las repercusiones que tendría en el departamento esa reducción de unos $635.823 millones en el presupuesto que pronostica el Gobierno nacional.

Destacó el mandatario que esta reducción presupuestal genera un impacto negativo frente a la realidad económica del país, en la que la inflación exige un incremento mínimo del 5 % para sostener los niveles de inversión que se requieren en el territorio.

Para 2027, el presupuesto destinado al gasto de inversión en el Atlántico es de $2.251.372 millones ($2.2 billones), mientras que en 2026 al departamento le fueron asignados $2.887.195 millones ($2.8 billones). En comparación con la vigencia anterior, se evidencia una disminución del 22,02 %, equivalente a una reducción de $635.823 millones.



“Queremos expresar nuestra preocupación porque el presupuesto del año 2027 tiene 635.000 millones de pesos menos que el año anterior. Es decir, pasamos de $2.800.000 a $2.200.000. Esa menor cantidad estaría en retroceso de muchas de las actividades que, precisamente, por la inflación exigen un incremento de al menos el 5 % para mantener la cantidad de inversión. Pero, si es menos lo que se va a recibir, evidentemente, las actividades se tendrán que recortar y disminuir en importancia", manifestó Verano.

Añadió Verano de La Rosa que las reducciones tendrían un alto impacto social y de infraestructura, como en los subsidios de energía, que sufrirían un recorte de $391.567 millones, al pasar de $524.399 millones a $132.832 millones. Asimismo, el sector de la vivienda presenta una disminución de $166.416 millones, equivalente al 80,9 %. En educación la asignación disminuye en $68.430 millones, equivalente al 27,5 %.

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“La educación es nuestro bastión más importante consignado en nuestro Plan de Desarrollo, nos pegaría muy duro esta reducción, que supera los 68.000 millones de pesos”.

Verano dijo que en el caso de ciencia, tecnología e innovación, la asignación tendría una reducción de $17.081 millones, y en cultura de $11.394 millones.

Paralelo a eso, el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) presenta un incremento, al pasar de $136.762 millones a $139.676 millones.

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Por último, Verano reiteró su disposición a articular esfuerzos con el Gobierno y el Ministerio de Hacienda para revisar las cifras y concertar alternativas financieras que eviten afectar la calidad de vida de los atlanticenses.