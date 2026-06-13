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Docente de Universidad de Cartagena enfrenta pliego de cargos por presunto acoso a estudiante

La joven denunció ser víctima de un comportamiento inapropiado por parte de un docente de la Facultad de Odontología.

Universidad de Cartagena.
Universidad de Cartagena.
Foto: Blu Radio.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

Una denuncia de presunto acoso hacia una estudiante prendió las alertas de los órganos de control en la Universidad de Cartagena.

Según dio a conocer el Ministerio Público, la joven denunció ser víctima de un comportamiento inapropiado por parte de un docente de la Facultad de Odontología. De acuerdo con la denuncia, el profesor le habría enviado mensajes inapropiados a la estudiante, lo que, según ella, le generó incomodidad en su entorno académico.

Para la Procuraduría Regional de Bolívar, el docente habría vulnerado normas del Código General Disciplinario que obligan a todo servidor público a tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con quienes tenga relación por razón del servicio.

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De esta forma, la Procuraduría abrió un pliego de cargos al docente por estas actuaciones, que son consideradas como una falta disciplinaria grave a título de dolo.

“Por presuntas conductas indebidas con una estudiante, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al docente de la Universidad de Cartagena, Antonio José Díaz Caballero”, indicó el Ministerio Público.

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