Drogan a cuatro conductores para robarles en Atlántico; casos ocurrieron en menos de 24 horas

Las alertas están encendidas en las vías del Atlántico tras el ingreso de cuatro conductores al área de urgencias del Hospital de Malambo, todos ellos con un alarmante síntoma en común: completo estado de desorientación, derivado de la ingesta de una droga desconocida que habrían sido obligados a consumir para robarles.

La Subgerencia Científica de la E.S.E. Hospital Local de Malambo informó que los ingresos se dieron entre el lunes y martes en horas de la mañana, cuando los pacientes fueron trasladados allí por parte de uniformados de la Policía que los encontraron en las calles.

El primer paciente llegó el 13 de abril tras ser hallado en la vía La Prosperidad, mientras que a los otros tres los encontraron un día después en la vía del parque industrial Pimsa.

El hospital informó que, según lo manifestado por los pacientes, estos habrían sido “víctimas de actos delictivos, en los cuales habrían sido obligados a ingerir sustancias desconocidas con el fin de facilitar el hurto de sus vehículos de carga o motocicletas, y pertenencias personales”.



La entidad agregó que, a los pacientes, se les brindó manejo médico inicial en el hospital y están estables, “no obstante, debido a la posible exposición a sustancias no identificadas”, se iniciaron trámites con su EPS para que sean remitidos a instituciones de mayor nivel de complejidad, donde puedan recibir una “valoración especializada y manejo integral”. Aún así, algunos firmaron su retiro voluntario del hospital para irse a casa en compañía de sus familiares.

“Este evento reviste especial importancia en salud pública, tanto por el riesgo asociado a la ingesta de sustancias desconocidas como por la afectación a la seguridad en el territorio, lo cual amerita seguimiento, análisis y articulación interinstitucional”, manifestó Andrea Viloria, subgerente científica del hospital de Malambo.