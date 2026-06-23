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En Barranquilla refuerzan seguridad ante masiva concentración de hinchas por partido de la Selección

Más de 1.000 hombres y mujeres de la Policía estarán desplegados en puntos estratégicos de la ciudad para acompañar la jornada y garantizar la tranquilidad de los asistentes.

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Policías estarán en sitios estratégicos de Barranquilla donde será proyectado el partido de la Selección Colombia
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Mientras miles de aficionados se preparan para vivir la emoción del partido entre Colombia y República Democrática del Congo desde las pantallas gigantes instaladas en la Fan Zone del Gran Malecón y la Plaza de la Paz, así como en distintos centros comerciales de Barranquilla, las autoridades tienen listo un robusto dispositivo de seguridad.

Más de 1.000 hombres y mujeres de la Policía estarán desplegados en puntos estratégicos de la ciudad para acompañar la jornada y garantizar la tranquilidad de los asistentes.

“Hemos desplegados hombres y mujeres en los sitios donde los hinchas van a estar reunidos. Invitamos a la comunidad a que disfrute de este evento deportivo lleno de pasión y alegría con tranquilidad, tolerancia y solidaridad”, expresó el general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana.

La Policía informa que el operativo estará concentrado en centros comerciales, zonas gastronómicas, establecimientos de entretenimiento, espacios públicos y demás lugares donde se prevé una alta afluencia de hinchas para seguir la transmisión del encuentro mundialista.

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El general Camelo hizo un llamado a los aficionados para celebrar con responsabilidad, evitar excesos en el consumo de bebidas alcohólicas, respetar las normas de convivencia y reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencia 123.

Con este despliegue, Barranquilla se alista para demostrar una vez más por qué es considerada la casa de la Selección Colombia, garantizando que la pasión por el fútbol se viva en un ambiente de tranquilidad y seguridad.

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